憂無人簽支票批稿費 陳獲委任董事

解釋主張停運 官打斷稱「次要」

就《蘋果》籌備開設英文版過程，控方向陳沛敏展示黎智英2020年5月12日在群組發送的信息，提及時任壹傳媒非執董Mark Clifford認識一些在本地居住、撰寫英文文章的人，陳表示她後來才得悉Clifford是董事局成員。

控方問「後來」是否指她獲委任為《蘋果》公司董事之後，陳稱《蘋果》曾涉將軍澳工業邨用地的案件，當時有管理層被捕或被警方邀請協助調查，會計部同事擔憂如果相關管理層不獲保釋，便無人簽支票批稿費。事後黎或時任社長張劍虹委任她與總編輯羅偉光等人為董事，「咁如果到時有咩事，都會有人簽支票」。

控方追問陳如何認識Clifford，陳補充，黎曾邀請他擔任「Live Chat」節目嘉賓。不過印象最深是她2021年6月被捕後向公司請辭，當時公司資金已被凍結，她眼見同事擔心公司會倒閉，以及相關的遣散費、賠償金事宜，於是代為詢問董事局，「即係《蘋果日報》係咪要結束呢？」陳表示「我嘅意見係覺得應該要結束」，但杜官打斷說此部分屬「次要事項」，只需集中回答有關Clifford的提問。

（黎智英案）