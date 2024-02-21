官不解蘋果涉國際戰線 陳沛敏：爭國際保護 指符合英文版目的 不認為有參與社運

馮睎乾倡發展「國際文宣線」

陳：引國際關注香港發生何事

控方繼續由律政司助理刑事檢控專員張卓勤提問。黎智英在2020年5月10日開設WhatsApp群組「English News」，成員包括時任社長張劍虹、陳沛敏、總編輯羅偉光等。黎當日發信息提到專欄作家馮睎乾建議《蘋果》開設英譯電子新聞。控方呈遞馮睎乾在《蘋果》的撰文，建議《蘋果》沿「國際文宣線」方向發展。陳沛敏在庭上補充，「國際文宣線」即吸引國際關注香港發生何事，與黎設立英文版目的脗合。

同日，黎再提到邀請美國時任副總統彭斯訂閱，又稱外國政要訂閱等同支持《蘋果》。陳解釋，黎相信外國政要訂閱「係一種表態支持《蘋果日報》同埋支持佢」，一旦《蘋果》遭受政府打壓，國際社會可向政府施壓，例如發言譴責，或採取制裁。

稱黎相信外國政要訂閱等同表態

群組多次提到「國際線」一詞，時任動新聞總監張志偉兩度形容英文版「打國際線」，羅偉光則建議聯絡「打『國際戰線』的學生手足」撰文。陳庭上確認「打國際線」是開設英文版的目標。法官李運騰稱「不太明白」《蘋果》作為傳媒「為何牽涉在國際戰線之中」；陳相信這是借用社運用語，她不會這樣形容，但明白其意思。李官追問《蘋果》曾否參與社運，陳澄清她不認為有參與，但《蘋果》的取態偏向支持、諒解示威者及其訴求，例如爭取普選便「符合黎生一向支持民主嗰個取態」；示威者希望藉國際關注支持抗爭，與黎希望藉英文版得到國際保護的目標相符。

黎指示着重外國關心議題 毋須持平

至於英文版的營運模式，陳供稱黎時常看英文版，透過張劍虹下達其要求，英文版同事便會按指示揀選《蘋果》的中文新聞翻譯，後來由馮偉光「根據黎生定嗰啲原則」管理英文版，即着重中國新聞及外國關心的議題，對中國「比較批判性啲」；黎亦在群組指示英文版邀請「偏黃」的作家撰文，毋須持平，並提議請時事評論員桑普、經濟學者林本利、專欄作家李兆富等。陳認為桑普較「批判政府」，林主力分析經濟，李則崇尚自由經濟，反對政府干預。

另外，信息顯示黎在5月11日轉發「香港監察」創辦人羅傑斯的文章，請陳跟進，《蘋果》翌日報道其文章。陳同意若非黎轉發、對該文章「好似好緊張咁樣」，她未必會以此規模報道，而是會視乎當天其他新聞衡量，可能只會加在相關報道的末段處理。審訊今續。

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）