明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

官不解蘋果涉國際戰線 陳沛敏：爭國際保護 指符合英文版目的 不認為有參與社運

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間相關公司被控串謀勾結外國勢力，昨進入第29天審訊。時任《蘋果》副社長陳沛敏第8天作供，圍繞黎智英在2020年5月開設通訊群組商討設立《蘋果》英文版事宜。陳稱黎希望吸引外國政要訂閱，等同表態支持《蘋果》；法官關注群組中使用「國際線」一詞，詢問《蘋果》作為傳媒為何參與社運；陳解釋社運常用「國際線」代表爭取國際支持抗爭，與黎希望透過英文版得到國際保護「都係相同嘅邏輯」。

馮睎乾倡發展「國際文宣線」

陳：引國際關注香港發生何事

控方繼續由律政司助理刑事檢控專員張卓勤提問。黎智英在2020年5月10日開設WhatsApp群組「English News」，成員包括時任社長張劍虹、陳沛敏、總編輯羅偉光等。黎當日發信息提到專欄作家馮睎乾建議《蘋果》開設英譯電子新聞。控方呈遞馮睎乾在《蘋果》的撰文，建議《蘋果》沿「國際文宣線」方向發展。陳沛敏在庭上補充，「國際文宣線」即吸引國際關注香港發生何事，與黎設立英文版目的脗合。

同日，黎再提到邀請美國時任副總統彭斯訂閱，又稱外國政要訂閱等同支持《蘋果》。陳解釋，黎相信外國政要訂閱「係一種表態支持《蘋果日報》同埋支持佢」，一旦《蘋果》遭受政府打壓，國際社會可向政府施壓，例如發言譴責，或採取制裁。

稱黎相信外國政要訂閱等同表態

群組多次提到「國際線」一詞，時任動新聞總監張志偉兩度形容英文版「打國際線」，羅偉光則建議聯絡「打『國際戰線』的學生手足」撰文。陳庭上確認「打國際線」是開設英文版的目標。法官李運騰稱「不太明白」《蘋果》作為傳媒「為何牽涉在國際戰線之中」；陳相信這是借用社運用語，她不會這樣形容，但明白其意思。李官追問《蘋果》曾否參與社運，陳澄清她不認為有參與，但《蘋果》的取態偏向支持、諒解示威者及其訴求，例如爭取普選便「符合黎生一向支持民主嗰個取態」；示威者希望藉國際關注支持抗爭，與黎希望藉英文版得到國際保護的目標相符。

黎指示着重外國關心議題 毋須持平

至於英文版的營運模式，陳供稱黎時常看英文版，透過張劍虹下達其要求，英文版同事便會按指示揀選《蘋果》的中文新聞翻譯，後來由馮偉光「根據黎生定嗰啲原則」管理英文版，即着重中國新聞及外國關心的議題，對中國「比較批判性啲」；黎亦在群組指示英文版邀請「偏黃」的作家撰文，毋須持平，並提議請時事評論員桑普、經濟學者林本利、專欄作家李兆富等。陳認為桑普較「批判政府」，林主力分析經濟，李則崇尚自由經濟，反對政府干預。

另外，信息顯示黎在5月11日轉發「香港監察」創辦人羅傑斯的文章，請陳跟進，《蘋果》翌日報道其文章。陳同意若非黎轉發、對該文章「好似好緊張咁樣」，她未必會以此規模報道，而是會視乎當天其他新聞衡量，可能只會加在相關報道的末段處理。審訊今續。

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）

相關字詞﹕高等法院 陳沛敏 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 串謀發布煽動刊物罪 黎智英案 港區國安法 蘋果日報

上 / 下一篇新聞

水費擬加 水署：檢討尚需一兩月 渠署同稱檢討排污費 餐飲業憂掀微企倒閉潮
水費擬加 水署：檢討尚需一兩月 渠署同稱檢討排污費 餐飲業憂掀微企倒閉潮
4萬單程證者移入加人才計劃 港人口升3萬
4萬單程證者移入加人才計劃 港人口升3萬
籌400萬 屠龍隊長認資助恐怖主義 Tg明言策劃殺警 遊行途中引爆炸彈高處射擊
籌400萬 屠龍隊長認資助恐怖主義 Tg明言策劃殺警 遊行途中引爆炸彈高處射擊
揭游乃強受查案 林卓廷推翻定罪 律政司申終極上訴
揭游乃強受查案 林卓廷推翻定罪 律政司申終極上訴
憂無人簽支票批稿費 陳獲委任董事
憂無人簽支票批稿費 陳獲委任董事
操縱少女賣淫 4人囚18至45月
操縱少女賣淫 4人囚18至45月
夏寶龍訪港6日 23條經濟民生聽意見 料晤兩律師公會 李家超：有消息會公布
夏寶龍訪港6日 23條經濟民生聽意見 料晤兩律師公會 李家超：有消息會公布
間諜罪涵「誤導陳述」元素 學者關注報道用字風險
間諜罪涵「誤導陳述」元素 學者關注報道用字風險
內地反《反間諜法》列6行為 至少囚3年
內地反《反間諜法》列6行為 至少囚3年
星洲重金邀巨星開騷 李：須保公帑有回報
星洲重金邀巨星開騷 李：須保公帑有回報
醫療券擴牙科 牙醫學會：誤導北上睇牙 醫衛局：倘市場變 港醫會調整營運模式
醫療券擴牙科 牙醫學會：誤導北上睇牙 醫衛局：倘市場變 港醫會調整營運模式
先提供誘因鼓勵私醫用醫健通 盧寵茂：法例強制「最後一招」
先提供誘因鼓勵私醫用醫健通 盧寵茂：法例強制「最後一招」
醫專：評核改臨牀診治為本 無意縮短專科培訓時間
醫專：評核改臨牀診治為本 無意縮短專科培訓時間
測血清供藥 衛署：目標「無乙肝新一代」
測血清供藥 衛署：目標「無乙肝新一代」
膽石翁心臟病兼內出血 醫生：切胰脾無死「救到佢」 指死亡風險50% 非必要不考慮
膽石翁心臟病兼內出血 醫生：切胰脾無死「救到佢」 指死亡風險50% 非必要不考慮
核子掃描未測出栓塞 駐院醫生：假陰性
核子掃描未測出栓塞 駐院醫生：假陰性
東涌兩巴士迎頭相撞 8人輕傷
東涌兩巴士迎頭相撞 8人輕傷
疑高處墮下 內地船工倒斃機房
疑高處墮下 內地船工倒斃機房
城巴研今年申加價 重組推15主幹線
城巴研今年申加價 重組推15主幹線
東鐵線最後3站第四季裝幕門
東鐵線最後3站第四季裝幕門
灣區熱搜：通車50載 廣州站擬升級「灣區客廳」 延續情感記憶 與周邊「站城產居」一體化
灣區熱搜：通車50載 廣州站擬升級「灣區客廳」 延續情感記憶 與周邊「站城產居」一體化
灣區熱搜：開發周邊城中村 居民盼補償安置合理
灣區熱搜：開發周邊城中村 居民盼補償安置合理
灣區熱搜：招牌大字 國人集體回憶
灣區熱搜：招牌大字 國人集體回憶
【Emily】葉劉：佢幾年無來港 羅奇：舊年嚟咗3次
【Emily】葉劉：佢幾年無來港 羅奇：舊年嚟咗3次
【Emily】科技園：幫逾70高才喺科學園搵到工
【Emily】科技園：幫逾70高才喺科學園搵到工
【Emily】西貢民政處送紙牌遊戲 扮演DO攏民心
【Emily】西貢民政處送紙牌遊戲 扮演DO攏民心
【Emily】關愛共乘App升呢 站內導航擴至綠線
【Emily】關愛共乘App升呢 站內導航擴至綠線
【Emily】兩會下月開 自由黨倡電影唔好撐吸煙
【Emily】兩會下月開 自由黨倡電影唔好撐吸煙
【Emily】促減建築成本 劉國勳伙10團體獻計
【Emily】促減建築成本 劉國勳伙10團體獻計