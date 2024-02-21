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4萬單程證者移入加人才計劃 港人口升3萬

【明報專訊】本港人口連續兩年有增長。政府統計處昨日公布，2023年底香港人口臨時數字約為747.26萬，按年升0.4%，人口增長與單程證人士來港增加及各項人才計劃有關。統計處數據顯示，撇除單程證人士，去年有10,800人「淨移入」，即來港人口多於離開的。港大社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝分析，去年約9萬名人才經不同入境計劃來港，但只有1萬淨移入，推算約7萬人離港，指移民潮未必已結束。他形容香港人口正「換血」，但「身體」都需時適應，換得太急未必對身體運作好，冀政府關注港人情况，減少港人離港。

其他「淨移入」1萬 葉兆輝：移民潮續

統計處公布，2023年底香港人口臨時數字約為747.26萬，較2022年同期多3.05萬。分析人口增長原因，2023年有4.08萬名單程證持有人移入，較2022年增加92％，回復至2019年底3.91萬人水平。同時，去年其他「淨遷移」人口則有1.08萬。另外，過去一年有3.32萬人出生及有5.44萬人死亡，即有2.12萬人自然減少，連續第四年錄得負數。

政府表示，香港人口在復常後連續第二年錄得正增長，不少在新冠疫情期間留在外地的香港居民去年陸續返港，去年下半年仍錄得相當數量的永久居民流入，亦有內地及海外人士透過各項計劃陸續移入，使去年底的人口較2022年同期多。

政府：因疫留外地返港者眾

葉兆輝向本報表示，去年底香港人口增加尚算理想，但他認為人口老化較人口減少重要。他解釋，去年底的死亡數字多於出生數字，若不計算移民，即每年少約2萬人口，而相信近年大部分離港者為30至49歲，並會帶小孩離港，本港未來將面對人口老化嚴峻的問題。

葉籲勿抱「加一減一等於零」心態

政府透過各專才計劃輸入人口，葉兆輝認為來港專才傾斜於金融等單一行業，而大部分離港人士從事教師及資訊科技等行業，擔心來港人士未必能補充相應的勞動力。

至於去年底單程證持有人移入增加，葉認為與去年復常後居於外地及內地的港人陸續回港有關，但他指出，本港每年約有逾5萬單程證限額，去年底只用了七八成，加上近年多了港人住大灣區，故對來年的單程證持有人移入數字升至逾5萬未感樂觀。

葉兆輝說，香港人口發展近幾年轉變很大，雖然新來港人數好像填補了離港人數，但本港社會的組成及化學反應都變得不同，政府不應抱「加一減一等於零」的心態，應找來對本港整體發展有幫助的人，最緊要是令留港的人開心留港、來港的人則開心居住。

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