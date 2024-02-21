水費擬加 水署：檢討尚需一兩月 渠署同稱檢討排污費 餐飲業憂掀微企倒閉潮

29年未調整 倘加下半年生效

本港自1995年2月起採用 「四級制」的漸進式收費率計算水費後，一直未調整收費。現時，住宅用戶首12立方米用水免費，之後按量遞增，每立方米收費4.16至9.05元；商業用水則每立方米4.58元、建築用水每立方米7.11元。翻查資料，政府2014年曾表示計劃研究調整水費，最終未有成事。

水務署長邱國鼎早前受訪時稱正檢討水費，冀盡快一兩個月內有結果。署方昨回覆查詢稱，估計水費檢討還需一至兩個月完成，當中會考慮「用者自付」及「收回服務成本」的原則、社會經濟情况、用戶負擔能力、水務營運的財政狀况等因素。

根據水務署2021/22年報，「一般水費」收入持續下降，由2017/18年度27.2億元，減至2021/22年度的21.9億元，少逾5億元。連同差餉、水費寬減、免費用水等補貼項目，2021/22年度水費收入總額為93.4億元，較開支114億元少20.6億元（見表）。

至於排污費則由2017年維持至今。2007年《污水處理服務（排污費）（修訂）規例》生效後，收費率以每年9.3%的增幅逐步調整，至2017年每立方米為2.92元，首12立方米用水免收。渠務署回覆稱，排污費已多年未調整，署方會適時檢討現時收費水平。

江玉歡反對 質疑「經濟唔好時加」

江玉歡反對公共服務收費加價，稱水是市民每日必需品，「加幾多都唔OK」，若政府有意改善財赤，可考慮節省開支，包括減省公務員人手、甚至凍薪或減薪，不應向市民「開刀」。至於政府稱收費長期未調整，江質疑說法，指「經濟好時點解唔加？留到經濟唔好時加，呢啲咩邏輯？ 」

鄧家彪倡留首級用水量免費

工聯會議員鄧家彪對擬加水費不感意外，建議增加用水量分級，讓市民更易透過節省用水減低開支。他亦希望保留首級用水量免費，「唔好懲罰節省用水嘅市民」。對於多項公共服務收費擬調整，包括公立醫院服務和垃圾徵費等，鄧說「就算唔係基層都有壓力」，建議當局做好解說免民怨四起。

稻苗飲食專業學會會長徐汶緯表示，雖然商業用水費用不貴，惟連同排污費及附加費計算，餐飲業界加水費「很嚴重」，冀上調水費時可暫緩調整排污費。他指，現時餐飲業與2018年比較，生意只恢復約84%，但成本卻上漲兩成，加上垃圾徵費、「走塑」要求等，形容「飲食業無得做」，「微企全都被迫結業」。

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