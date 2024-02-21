【Emily】科技園：幫逾70高才喺科學園搵到工

馬料水填海已有設計圖 待遞立會

主席查毅超就話，舊年園區有1700間公司，比前年多約500間，增幅超過四成，情况理想。黃克強話園內入駐率已達93%，透露政府有計劃喺馬料水填海作創科用途，期望盡快展開，為科企創造更多容納空間。公司首席營運總監麥善鳴話填海工程已有設計圖，要等處理埋城規等程序先可以上交立法會。

初創企業要搵資金，就要識把握機遇向投資者展示實力。科技園公司主辦嘅「電梯募投比賽」係本地創科界嘅國際盛事，今屆擴展到喺全球多國初選，決賽4月底喺香港舉行。黃克強話參加嘅初創代表要喺60秒限時內、即係由入𨋢到出𨋢嘅短短時間裏面說服投資者投資，一啲都唔易。勝出者有機會贏到4500萬美元（3.5億港元）創投基金同24萬美元（187萬港元）現金獎。

政府正就《基本法》23條立法諮詢，查毅超回應記者提問時話，立法對香港發展有利，安全穩定嘅環境可以吸引人才嚟經商同做創科工作。