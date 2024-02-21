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港聞二

灣區熱搜：開發周邊城中村 居民盼補償安置合理

【明報專訊】《規劃》提出今年內啟動3個項目首期開發，其中瑤台村城市更新單元預計先啓動村集體物業用地整備（即完成收地及更改土地用途手續）、建設安置房，三元里村城市更新單元亦將啓動安置房用地整備。

位於越秀區西北部的瑤台村城市更新單元共171公頃，將現時該區的村莊建設用地、鐵路用地調整為二類居住用地（即中高層住宅用地）及商業用地。位於白雲區南部的三元里城市更新單元共190公頃，同樣將更改為宅地兼容商地，同時公園用地保留並新增至總共8幅。

村內大量古蹟工廠 勞動力外遷成難題

不過改造困難不少，早在2002年，三元里就被列入首批城中村改造試點，但拖沓20多年，一是因為村內存有大量歷史文物古蹟，包括李氏大宗祠、三元古廟（現三元里歷史文化展覽館）等；二是村內皮具、鞋業批發市場密布，更有加工廠、倉庫、物流業聚集大量勞動力，外遷面臨難題。

有村民對改造存疑 「現在誰開發誰死」

村民補償方案更是一大難點。瑤台居民嚴先生擁有一幢6層半村屋，自住一層半，其他出租。對於改造方案，嚴先生表示，需要安置好村民，「這裏（價值）最少也要五六萬（人民幣，下同）一平方（米），若只給五六千一平方，買廁所就夠」。他說，不要求賠償很多，但方案要合理，「如果我間屋100平方，賠了70平方，其他30平方分攤（計入公攤面積），你肯不肯？現在很多都這樣」。對於改造是否成功，嚴先生存疑，「很多開發商過來看過都擰頭，特別是現在的環境，誰開發誰死」。

居民陳女士則表示治安和環境比過去改善，「村內有很多『牽手樓』，屋與屋之間距離太短，一個女仔都能跨過去，以前有很多小偷，每一幢都在樓頂裝鐵絲網，但自從裝上監控後，完全沒有這種事情發生」。對於改造方案，陳女士稱不希望拆遷，但是「逼到埋身」，各方面都要商量好，「譬如村民收租等各方面收入有兩萬元，拆遷之後只給五六千，肯定是不同意，而且拆遷期間有沒有補償，也沒有房子住，我就有損失」。不過她認為改造最終都會成功，「國家政府帶頭，只要補償合理，不要說100%合理，比較合理都沒所謂的」。

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