灣區熱搜：通車50載 廣州站擬升級「灣區客廳」 延續情感記憶 與周邊「站城產居」一體化

明報記者 司徒聰穎

城中村低效用地改造重點

此次規劃範圍橫跨越秀、白雲、荔灣3區，規劃用地面積分別327、226及13公頃，合共566公頃。《規劃》以城中村、低效產業用地、樞紐周邊土地為重點，打通或拓寬多條城市道路，加密軌道交通站點覆蓋。在上述改造範圍內，預計將提供約316萬平方米新增產業空間，約435萬平方米的優質職住空間及公共配套，包括多處文化及服務中心、中小學，以及變電站、消防站等大型市政設施。

1974年建成的廣州火車站是廣州地標，是很多人懷着「東南西北中，發財到廣東」之夢，南下打拼的第一站。《規劃》提出「延續廣州站情感記憶」，打造以廣州站為核心的灣區文化客廳，將重點保留站南廣場外立面「廣州站」及「統一祖國 振興中華」11個大字（見另稿）。

將實現灣區城市1小時互達

廣州站升級後，將引入京廣、廣湛、廣深港、廣汕等高鐵線路，與廣州東站形成「中心樞紐群」，實現與大灣區其他城市中心地區1小時互達，與省內城市1.5小時互達，與鄰近省會城市3小時互達，與京津冀城市群、長三角城市群和成渝經濟圈5至8小時互達。

外地客多不知重建 市民憂加價

記者近日走訪廣州站，雖然正值春運，不過廣州火車站旅客不算多，廣場內有警察駐守及巡邏，也有志願者在進站口舉牌，提醒旅客提前準備好身分證。多名外地旅客不清楚廣州站即將改造，在廣州工作20多年的文女士也說不知道，不過感覺今年旅客不是很多，「以前這個廣場都站滿了人，現在多幾個站，人流都分散了」。有的表示更關心改造後會否加票價，在廣州工作七八年、每年都坐火車回家鄉陝西的仲小姐表示，「其實沒感覺（火車站）很舊，比較擔心票價上升，不漲最好。」

「現在設施還可以，基本上都能滿足出行的要求，不過畢竟時間也很久了」，與丈夫兒子回家鄉過年的黃女士表示，「現在有很多種選擇，廣州南站、白雲站等，（票價）上漲了就坐其他的」。其丈夫表示，今年火車票比較好搶，「之前朋友提醒我早一點去，春運人很多怕到時候進不去，現在來到感覺還好，和平時的感覺差不多」。