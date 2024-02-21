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港聞

港聞二

東鐵線最後3站第四季裝幕門

【明報專訊】港鐵去年5月展開東鐵線13個車站的自動月台閘門安裝工程，預計明年完成所有工程，當中最遲完工的車站包括旺角東、大學及羅湖，將於今年第四季起陸續展開工程。港鐵機電工程建造總經理梁志添解釋，由於上述3個站的月台弧度較大，安裝工程難度較其他車站複雜，強調會按過往的工作經驗，為3個車站作出更詳細安排、規劃及測試。

該13個車站中，目前馬場站和落馬洲站的自動月台閘門已投入服務，梁志添預計，大圍、沙田、大埔墟及上水站的工程今年上半年完成，九龍塘、火炭、太和及粉嶺站於本月起的半年內陸續施工，當中粉嶺站工程昨晚已展開；至於旺角東、大學及羅湖站則於第四季起陸續展開。他說，部分車站較原先計劃提早施工，認為整體工程進度理想。

每對閘門半噸

月台須鞏固結構

東鐵線共有16個車站，除紅磡、會展及金鐘站3個室內站，其餘13個站合共有35個月台，港鐵完成所有自動月台閘門安裝工程後，該13個站將有近1600對、總長近8000米的閘門，耗資5.1億元。

梁稱，由於東鐵線部分車站月台已使用數十年，港鐵會於安裝閘門前完成各項前期工序，包括鞏固月台結構，以承托每個月台45對、每對重0.5噸的閘門，強調安裝後會進行不同測試，包括檢測開關、障礙物偵測、信號及乘客探測系統功能等。

會展站月台閘門未開

港鐵：料個別事件

日前有傳媒報道，上月初一列駛往金鐘的列車抵達會展站時，車門有打開，但自動月台閘門未有打開，隨後車長只關車門便開車。梁志添回應時稱，相信只是個別事件，指會展站的閘門屬全新，而閘門亦並非純粹「開門閂門」，背後連接眾多系統，強調港鐵會定期維修和檢視所有設施。

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