城巴研今年申加價 重組推15主幹線

另外，城巴的全港首輛雙層氫能巴士正於來往啟德及深水埗的20號線進行不載客道路測試，城巴早前稱會在一個月內投入服務，現有望最快未來一周內使用。

南區中西區試點 推分段收費

指避免長車短搭需「做好教育」

城巴昨在傳媒春茗表示，自去年與新巴合併一直重組及整合路線，包括短途併入長途線，未來將推新計劃積極整合同區巴士線及分段收費，南區及中西區路線將為試點，今年內48及71號線併入來往黃竹坑及中環的4號線，43M線亦併入來往香港仔及長沙灣海麗邨的971號線。城巴亦會在兩線途經的8個南區及3個中西區人流較多巴士站，包括香港仔海旁道及德輔道西等，安裝分段收費回贈機，目標今年第二季內安裝，下階段計劃擴至將軍澳及東區。

大幅將短途線併入長途線，變相「長車短搭」或更普遍，政府或需向城巴提供更多2元乘車優惠補貼。對此城巴稱，合併前會考慮路線客流是否適合；又稱需靠做好教育減少相關情况。

推廣15「主幹線」 盼增競爭力

城巴強調，重組巴士線後的資源會集中加強15條主幹線服務，該15條巴士線根據客量、便利乘客出行等選出，城巴為各路線命名，盼其可像鐵路線般易記，加強城巴在一眾交通工具的競爭力，屆時巴士車頭和車身電子路線牌會顯示路線名稱。15條主幹線包括79X線「皇后山線」，皇后山巴士服務屢被批評班次疏落，被問到各主幹線有否班次密度目標，城巴指各路線需求不同，會視乎情况調整。

稱有意發展東九BRT

政府計劃今年第四季邀請營運商及供應商就東九龍線遞交意向書，早前有傳城巴有意在東九龍線發展BRT。城巴商務總監吳義君昨承認有相關計劃，認為若雲巴須建架空天橋，「起條天橋做巴士專線咪得」；又說外國BRT例子顯示，巴士與BRT可共用同一道路，不同營辦商巴士均可使用，認為BRT不受軌道限制，兼容性較高。