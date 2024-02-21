明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

城巴研今年申加價 重組推15主幹線

【明報專訊】城巴昨公布新一年將重組路線，調動資源至15條「主幹線」，包括加密班次及延長服務時間，盼鼓勵選搭。南區及中西區為首批重組路線試點，重組後會提供雙向分段收費優惠，4及971號線率先試行，沿途11個巴士站設分段收費回贈機供拍卡。至於財政及未來發展，城巴指整體客量恢復疫情前九成，惟營運成本一直上升，會詳細審視今年須否申請加價。城巴表示，有意發展公車捷運系統（BRT），將在政府就東九龍線收集營運商意向時提交意見。

另外，城巴的全港首輛雙層氫能巴士正於來往啟德及深水埗的20號線進行不載客道路測試，城巴早前稱會在一個月內投入服務，現有望最快未來一周內使用。

南區中西區試點 推分段收費

指避免長車短搭需「做好教育」

城巴昨在傳媒春茗表示，自去年與新巴合併一直重組及整合路線，包括短途併入長途線，未來將推新計劃積極整合同區巴士線及分段收費，南區及中西區路線將為試點，今年內48及71號線併入來往黃竹坑及中環的4號線，43M線亦併入來往香港仔及長沙灣海麗邨的971號線。城巴亦會在兩線途經的8個南區及3個中西區人流較多巴士站，包括香港仔海旁道及德輔道西等，安裝分段收費回贈機，目標今年第二季內安裝，下階段計劃擴至將軍澳及東區。

大幅將短途線併入長途線，變相「長車短搭」或更普遍，政府或需向城巴提供更多2元乘車優惠補貼。對此城巴稱，合併前會考慮路線客流是否適合；又稱需靠做好教育減少相關情况。

推廣15「主幹線」 盼增競爭力

城巴強調，重組巴士線後的資源會集中加強15條主幹線服務，該15條巴士線根據客量、便利乘客出行等選出，城巴為各路線命名，盼其可像鐵路線般易記，加強城巴在一眾交通工具的競爭力，屆時巴士車頭和車身電子路線牌會顯示路線名稱。15條主幹線包括79X線「皇后山線」，皇后山巴士服務屢被批評班次疏落，被問到各主幹線有否班次密度目標，城巴指各路線需求不同，會視乎情况調整。

稱有意發展東九BRT

政府計劃今年第四季邀請營運商及供應商就東九龍線遞交意向書，早前有傳城巴有意在東九龍線發展BRT。城巴商務總監吳義君昨承認有相關計劃，認為若雲巴須建架空天橋，「起條天橋做巴士專線咪得」；又說外國BRT例子顯示，巴士與BRT可共用同一道路，不同營辦商巴士均可使用，認為BRT不受軌道限制，兼容性較高。

上 / 下一篇新聞

水費擬加 水署：檢討尚需一兩月 渠署同稱檢討排污費 餐飲業憂掀微企倒閉潮
水費擬加 水署：檢討尚需一兩月 渠署同稱檢討排污費 餐飲業憂掀微企倒閉潮
4萬單程證者移入加人才計劃 港人口升3萬
4萬單程證者移入加人才計劃 港人口升3萬
籌400萬 屠龍隊長認資助恐怖主義 Tg明言策劃殺警 遊行途中引爆炸彈高處射擊
籌400萬 屠龍隊長認資助恐怖主義 Tg明言策劃殺警 遊行途中引爆炸彈高處射擊
揭游乃強受查案 林卓廷推翻定罪 律政司申終極上訴
揭游乃強受查案 林卓廷推翻定罪 律政司申終極上訴
官不解蘋果涉國際戰線 陳沛敏：爭國際保護 指符合英文版目的 不認為有參與社運
官不解蘋果涉國際戰線 陳沛敏：爭國際保護 指符合英文版目的 不認為有參與社運
憂無人簽支票批稿費 陳獲委任董事
憂無人簽支票批稿費 陳獲委任董事
操縱少女賣淫 4人囚18至45月
操縱少女賣淫 4人囚18至45月
夏寶龍訪港6日 23條經濟民生聽意見 料晤兩律師公會 李家超：有消息會公布
夏寶龍訪港6日 23條經濟民生聽意見 料晤兩律師公會 李家超：有消息會公布
間諜罪涵「誤導陳述」元素 學者關注報道用字風險
間諜罪涵「誤導陳述」元素 學者關注報道用字風險
內地反《反間諜法》列6行為 至少囚3年
內地反《反間諜法》列6行為 至少囚3年
星洲重金邀巨星開騷 李：須保公帑有回報
星洲重金邀巨星開騷 李：須保公帑有回報
醫療券擴牙科 牙醫學會：誤導北上睇牙 醫衛局：倘市場變 港醫會調整營運模式
醫療券擴牙科 牙醫學會：誤導北上睇牙 醫衛局：倘市場變 港醫會調整營運模式
先提供誘因鼓勵私醫用醫健通 盧寵茂：法例強制「最後一招」
先提供誘因鼓勵私醫用醫健通 盧寵茂：法例強制「最後一招」
醫專：評核改臨牀診治為本 無意縮短專科培訓時間
醫專：評核改臨牀診治為本 無意縮短專科培訓時間
測血清供藥 衛署：目標「無乙肝新一代」
測血清供藥 衛署：目標「無乙肝新一代」
膽石翁心臟病兼內出血 醫生：切胰脾無死「救到佢」 指死亡風險50% 非必要不考慮
膽石翁心臟病兼內出血 醫生：切胰脾無死「救到佢」 指死亡風險50% 非必要不考慮
核子掃描未測出栓塞 駐院醫生：假陰性
核子掃描未測出栓塞 駐院醫生：假陰性
東涌兩巴士迎頭相撞 8人輕傷
東涌兩巴士迎頭相撞 8人輕傷
疑高處墮下 內地船工倒斃機房
疑高處墮下 內地船工倒斃機房
東鐵線最後3站第四季裝幕門
東鐵線最後3站第四季裝幕門
灣區熱搜：通車50載 廣州站擬升級「灣區客廳」 延續情感記憶 與周邊「站城產居」一體化
灣區熱搜：通車50載 廣州站擬升級「灣區客廳」 延續情感記憶 與周邊「站城產居」一體化
灣區熱搜：開發周邊城中村 居民盼補償安置合理
灣區熱搜：開發周邊城中村 居民盼補償安置合理
灣區熱搜：招牌大字 國人集體回憶
灣區熱搜：招牌大字 國人集體回憶
【Emily】葉劉：佢幾年無來港 羅奇：舊年嚟咗3次
【Emily】葉劉：佢幾年無來港 羅奇：舊年嚟咗3次
【Emily】科技園：幫逾70高才喺科學園搵到工
【Emily】科技園：幫逾70高才喺科學園搵到工
【Emily】西貢民政處送紙牌遊戲 扮演DO攏民心
【Emily】西貢民政處送紙牌遊戲 扮演DO攏民心
【Emily】關愛共乘App升呢 站內導航擴至綠線
【Emily】關愛共乘App升呢 站內導航擴至綠線
【Emily】兩會下月開 自由黨倡電影唔好撐吸煙
【Emily】兩會下月開 自由黨倡電影唔好撐吸煙
【Emily】促減建築成本 劉國勳伙10團體獻計
【Emily】促減建築成本 劉國勳伙10團體獻計