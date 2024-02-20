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元朗簡屋料明年首季入伙 黃偉綸：首批1.7萬伙全動工 標價低預期30億

【明報專訊】政府去年公布「簡約公屋」8幅土地選址，其中位於元朗攸壆路的首個項目昨舉行動土禮，將提供2100個單位，每月租金最低為740元，預計本年第二季接受入住申請，並於明年第一季入伙。房屋局長何永賢表示，項目租金較市區大幅便宜，可切實幫助到有需要的家庭。財政司副司長黃偉綸稱對新界項目的入住率有信心，又提及首批簡約公屋標價比預期成本低30億元。

元朗攸壆路簡約公屋樓高3層，共提供2100個單位，其中八成是一至二人單位，面積約140平方呎，月租740元；餘下兩成是三至四人單位，面積約260至270平方呎，月租1420元。單位內設廚房位置，有獨立廁所及淋浴間。項目將有巴士往來上水及接駁大欖隧道轉車站，社區內亦會有零售商店、自助洗衣和溫習室等設施。

對新界項目入住率有信心

黃偉綸致辭時表示，對新界項目入住率有信心，並以元朗東頭「同心村」過渡房屋項目為例，指隨着加強交通及社區配套，入住率已達九成八。他提到首批簡約公屋已全部動工，共約供應1.7萬個單位，標價119億元，較預期成本低30億元；共約1.3萬個單位的第二批簡約公屋則會在本周五爭取財委會批准撥款，成本為98億元，較原先減少17億元。他說，相信隨着組裝合成建築技術進步，每單位造價會下降至約53萬至59萬元，較傳統公屋低。

何永賢表示，攸壆路項目租金較市區便宜，指灣仔區100平方呎單位「租金都要六七千」，認為每個家庭可利用省下來的錢投資在孩子未來、增值自己或儲蓄，項目可切實幫助很多有需要的家庭。

留意住公屋揸靚車 打擊濫用

項目地皮由新鴻基地產借出7年至2030年，新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，期望項目可協助政府紓緩公屋供應壓力，為房屋供應「提速、提效、提量」，幫助輪候公屋者提早上樓，改善基層市民的住屋環境。

另外，公屋租金會於今年中檢討，何永賢表示正在蒐集數據，包括家庭住戶入息變化等，再決定加租幅度。她另於《大公報》專訪中提及，會加強打擊濫用公屋措施，包括聘請退休紀律部隊人員加入打擊濫用公屋小組，又稱會留意公屋貴價車輛情况，向運輸署索取車價等資料，以查核租戶資產。

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