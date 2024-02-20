翁膽石手術失敗切胰脾亡 醫生：早言風險  屬計時彈

明報記者

事主林國昭死於2020年11月17日，醫管局被列作與案有利害關係方。事主長子林文偉昨供稱，事主生前為裝修公司老闆，2017年退休，2020年確診前列腺癌，曾在養和醫院電療，其間發現有膽石，遂轉到瑪麗醫院求醫。

術後切腸通波仔 續變差切胰脾

事主8月25日做膽管鏡檢查，但手術失敗，發現十二指腸腹穿孔，並持續發燒和腹痛。院方兩日後安排做膽管切除手術，造口有液體流出。至9月下旬，鑑於事主心口痛，院方再安排切除胰臟頭十二指腸，其後事主心臟功能變差，需做「通波仔」手術。翌月，事主須切除胰臟和脾臟及做肺積水引流手術，延至17日搶救無效後死亡。

醫生同意微創手術是替代方案

曾慶衍供稱，他2020年4月曾在門診科接觸事主，得知其有高血壓。經檢查和電子掃描後發現事主有膽石，判斷他需做膽管鏡檢查，事主7月16日驗血結果沒有大礙，遂安排8月25日動手術，術前事主已得知有風險。曾慶衍又稱「如果唔做，粒石（膽管石）會係計時炸彈」，但他同意全身麻醉做微創手術是替代方案，但步驟會較長，入侵性也較高。

其後死因庭傳召3名於2020年同屬瑪麗醫院肝膽胰外科團隊的醫生，分別是時任瑪麗外科醫生羅博頤、時任瑪麗副顧問醫生馬家榮、時任瑪麗副顧問醫生朱嘉運。

稱事主膽管細膽石大 不易取

綜合3人庭上證供及所讀醫事報告內容，事主8月25日的膽管鏡檢查原由羅博頤負責，他在膽管鏡檢查途中發現膽石及嘗試寬闊膽管，其後找不到膽管的入口，遂向馬家榮求助，兩人雖在事主膽管插入支架，但未能取出膽石。

馬家榮在庭上補充，當膽管不夠空間讓膽石通過，可藉「𠝹膽管」方法以寬闊膽管，但切口太深會令膽管穿孔，切口太淺會令膽石通過時弄傷膽管，故寬闊膽管視乎醫生經驗與實際需要。羅博頤則稱，事主膽管比一般人小，膽石卻比一般人大，故不易取出。

綜合庭上證供，事主8月26日血壓穩定、維生指數正常，翌日清晨開始出現輕微發燒，同日CT掃描檢查後，發現事主的十二指腸出現2毫米穿孔。同日下午，羅博頤與朱嘉運為事主做緊急開腹手術，利用網膜修補事主十二指腸穿孔，曾慶衍監督該次手術。術後院方有為事主提供抗生素治療。

事主一度穩定，及後出現臨牀感染，9月17日確診急性冠心綜合症。25日事主十二指腸仍有滲漏，接受胰臟頭十二指腸切除術，27日出現心臟問題，3天後做「通波仔」手術。至10月9日，事主腹部引流管有滲漏，再次接受手術切除胰臟和脾臟。事主11月初轉至加護病房，因病情惡化在同月15日轉至深切治療部，兩天後心臟驟停，搶救後不治。

【案件編號：CCDI 1075/20】

（死因研訊）