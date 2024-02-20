明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

翁膽石手術失敗切胰脾亡 醫生：早言風險  屬計時彈

【明報專訊】74歲退休翁2020年因生膽石前往瑪麗醫院就醫，接受內窺鏡逆行胰臟管造影術（又稱膽管鏡檢查）後出現十二指腸穿孔，其後心臟出現問題，多次手術切除部分內臟，入院約3個月後不治。死因庭昨日展開研訊，當時為事主安排膽管鏡檢查為前特首曾蔭權長子、瑪麗外科部顧問醫生曾慶衍。他昨到庭供稱，事主已簽同意書，當中列明有心律不正、腸道穿孔等術後風險，並稱若不做手術「粒石（膽管石）會係計時炸彈」。研訊今日繼續，料傳召法醫作供。

明報記者

事主林國昭死於2020年11月17日，醫管局被列作與案有利害關係方。事主長子林文偉昨供稱，事主生前為裝修公司老闆，2017年退休，2020年確診前列腺癌，曾在養和醫院電療，其間發現有膽石，遂轉到瑪麗醫院求醫。

術後切腸通波仔 續變差切胰脾

事主8月25日做膽管鏡檢查，但手術失敗，發現十二指腸腹穿孔，並持續發燒和腹痛。院方兩日後安排做膽管切除手術，造口有液體流出。至9月下旬，鑑於事主心口痛，院方再安排切除胰臟頭十二指腸，其後事主心臟功能變差，需做「通波仔」手術。翌月，事主須切除胰臟和脾臟及做肺積水引流手術，延至17日搶救無效後死亡。

醫生同意微創手術是替代方案

曾慶衍供稱，他2020年4月曾在門診科接觸事主，得知其有高血壓。經檢查和電子掃描後發現事主有膽石，判斷他需做膽管鏡檢查，事主7月16日驗血結果沒有大礙，遂安排8月25日動手術，術前事主已得知有風險。曾慶衍又稱「如果唔做，粒石（膽管石）會係計時炸彈」，但他同意全身麻醉做微創手術是替代方案，但步驟會較長，入侵性也較高。

其後死因庭傳召3名於2020年同屬瑪麗醫院肝膽胰外科團隊的醫生，分別是時任瑪麗外科醫生羅博頤、時任瑪麗副顧問醫生馬家榮、時任瑪麗副顧問醫生朱嘉運。

稱事主膽管細膽石大 不易取

綜合3人庭上證供及所讀醫事報告內容，事主8月25日的膽管鏡檢查原由羅博頤負責，他在膽管鏡檢查途中發現膽石及嘗試寬闊膽管，其後找不到膽管的入口，遂向馬家榮求助，兩人雖在事主膽管插入支架，但未能取出膽石。

馬家榮在庭上補充，當膽管不夠空間讓膽石通過，可藉「𠝹膽管」方法以寬闊膽管，但切口太深會令膽管穿孔，切口太淺會令膽石通過時弄傷膽管，故寬闊膽管視乎醫生經驗與實際需要。羅博頤則稱，事主膽管比一般人小，膽石卻比一般人大，故不易取出。

綜合庭上證供，事主8月26日血壓穩定、維生指數正常，翌日清晨開始出現輕微發燒，同日CT掃描檢查後，發現事主的十二指腸出現2毫米穿孔。同日下午，羅博頤與朱嘉運為事主做緊急開腹手術，利用網膜修補事主十二指腸穿孔，曾慶衍監督該次手術。術後院方有為事主提供抗生素治療。

事主一度穩定，及後出現臨牀感染，9月17日確診急性冠心綜合症。25日事主十二指腸仍有滲漏，接受胰臟頭十二指腸切除術，27日出現心臟問題，3天後做「通波仔」手術。至10月9日，事主腹部引流管有滲漏，再次接受手術切除胰臟和脾臟。事主11月初轉至加護病房，因病情惡化在同月15日轉至深切治療部，兩天後心臟驟停，搶救後不治。

【案件編號：CCDI 1075/20】

（死因研訊）

相關字詞﹕死因研訊 瑪麗醫院 膽石

上 / 下一篇新聞

反修例案首引反恐例 6人認串謀殺警等 單位搜出長槍百計彈藥
反修例案首引反恐例 6人認串謀殺警等 單位搜出長槍百計彈藥
微博出片回應 美斯：缺陣因傷 無關政治
微博出片回應 美斯：缺陣因傷 無關政治
涉冒官員騙165萬 18歲理大生被捕
涉冒官員騙165萬 18歲理大生被捕
私隱專員：現私隱例可規管企業以AI蒐資料
私隱專員：現私隱例可規管企業以AI蒐資料
$7000滴血測認障市面推廣 可早期診斷 科大洽醫局納恆常測試
$7000滴血測認障市面推廣 可早期診斷 科大洽醫局納恆常測試
話你知：傳統診斷難覓早期患者
話你知：傳統診斷難覓早期患者
黎二創頭版抗議「毁法治」 陳沛敏：一向立場
黎二創頭版抗議「毁法治」 陳沛敏：一向立場
收「家長」錢「助養」仔女 兩青年認洗錢
收「家長」錢「助養」仔女 兩青年認洗錢
鄒質疑曾閱隱密資料 官着提交理據申換法官
鄒質疑曾閱隱密資料 官着提交理據申換法官
田北辰：國家秘密條文含糊 吹哨人料減 曾揭沙中線醜聞 潘焯鴻指公眾利益門檻高
田北辰：國家秘密條文含糊 吹哨人料減 曾揭沙中線醜聞 潘焯鴻指公眾利益門檻高
有記者憂耽誤真相曝光損公益 冀豁免披露違法行為
有記者憂耽誤真相曝光損公益 冀豁免披露違法行為
鄧炳強批彭定康英大臣抹黑23條 傳媒報道「看出發點」
鄧炳強批彭定康英大臣抹黑23條 傳媒報道「看出發點」
歐盟代表關注字眼定義廣 記協憂工作風險
歐盟代表關注字眼定義廣 記協憂工作風險
兩會下月召開 港人代政協提草案
兩會下月召開 港人代政協提草案
會展亞博今年至少150會議160展覽 會展業今年發展料勝疫前
會展亞博今年至少150會議160展覽 會展業今年發展料勝疫前
星取東南亞獨家主辦權 Taylor Swift不來港
星取東南亞獨家主辦權 Taylor Swift不來港
兩幼女誤服大麻糖 26歲父虐兒囚8月
兩幼女誤服大麻糖 26歲父虐兒囚8月
內地船工昏迷 送院不治
內地船工昏迷 送院不治
涉偷拍男同事更衣 泳池女救生員被捕
涉偷拍男同事更衣 泳池女救生員被捕
買居屋未改婚姻狀况 新婚女認罪罰6000
買居屋未改婚姻狀况 新婚女認罪罰6000
元朗簡屋料明年首季入伙 黃偉綸：首批1.7萬伙全動工 標價低預期30億
元朗簡屋料明年首季入伙 黃偉綸：首批1.7萬伙全動工 標價低預期30億
16歲子刀傷嗜賭無業父
16歲子刀傷嗜賭無業父
灣區熱搜：海歸高才延赴港 嘆難搵工乏支援 獲批好處「免簽去港」 盼收工作配對住宿資訊
灣區熱搜：海歸高才延赴港 嘆難搵工乏支援 獲批好處「免簽去港」 盼收工作配對住宿資訊
灣區熱搜：指高才通門檻低 內地移民公司獲商機
灣區熱搜：指高才通門檻低 內地移民公司獲商機
灣區手記：地上書法／文：尚東美
灣區手記：地上書法／文：尚東美
【Emily】搞簡介會 政府搵關愛隊宣傳垃圾徵費 顏汶羽話接通知領600膠袋 未知派發定展示
【Emily】搞簡介會 政府搵關愛隊宣傳垃圾徵費 顏汶羽話接通知領600膠袋 未知派發定展示
【Emily】啟德體育園 主場館幻彩外牆竣工
【Emily】啟德體育園 主場館幻彩外牆竣工
【Emily】應付國際調解院工作 律政司擬開8職位 年開支增逾千萬
【Emily】應付國際調解院工作 律政司擬開8職位 年開支增逾千萬
【Emily】天文台兩天開放日 3·1截止報名
【Emily】天文台兩天開放日 3·1截止報名
【Emily】環團設400收集點 冀回收千萬個利市封
【Emily】環團設400收集點 冀回收千萬個利市封
【Emily】陳仲尼扮財神「切辣」 冀預算案撤辣
【Emily】陳仲尼扮財神「切辣」 冀預算案撤辣