會展亞博今年至少150會議160展覽 會展業今年發展料勝疫前

政府去年7月1日推出14億元的「定期展覽資助計劃」，原預計3年期內向逾200場定期展覽提供獎勵，丘應樺稱，單去年下半年已舉辦61場展覽，按比例而言已超越目標；截至今年1月31日，已批出54份已完成展覧申請，涉及獎勵金額約2.65億元，當中涉約3萬名本地及約5萬外地參展商，吸引超過120萬名參觀人次。

去年移師星洲酒展重返香港

他又表示，疫情時部分未有在港舉行的大型展覽及會議已陸續回歸，包括去年移師新加坡舉行的「Vinexpo Asia」酒展將在今年5月回歸香港，韓國潮流文化活動「KCON」等3個展覽活動亦將會在亞博館舉行。

政府昨早11時通知下午3時在政府總部開記者會，講述會展業發展，但記者會上主要由官員口頭交代未來會發生的活動，未有提供新聞稿或今年展覽項目具體資料，整個記者會約38分鐘。

政府稱業界反映對未來生意有信心

被問到當局為何有信心今年會展業整體發展可回復甚至超越疫情前水平，商經局副秘書長黃宗殷表示，當局一直與業界保持緊密聯繫，業界反映對未來生意預測有信心。他又說，當局未有就會議展覽參觀人次訂立績效指標，而大型展覽陸續回歸反映香港有一貫優勢。

丘應樺又指出，舉行大型會議及展覧除了讓會展業界受惠外，亦可帶動酒店、餐飲和零售業。他說，2019年有約169萬名因會議及展覧而過夜的旅客，人均消費約7200元，總消費約122億元，較整體過夜旅客人均消費高23%。

貿發局主席林建岳指出，按現時環球經濟表現，本地人和旅客的消費程度不及以往，但最重要是透過大型展覽或活動延長旅客逗留日數，「住多兩日使費會增加很多」。