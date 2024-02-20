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港聞

港聞二

兩會下月召開 港人代政協提草案

【明報專訊】全國兩會下月初在北京召開，民建聯和經民聯的港區人大、政協草擬多項建議及草案，其中民建聯提出逾30項建議，包括在周末及公眾假期延長通關時間，長遠增加24小時通關的口岸，該黨又建議發展大灣區轉廢為能生態圈，並引述國家能源部旗下的國能台山電廠，認為可與本港共同研究處理都市固體廢料的方案。

黃冰芬倡3口岸全日通關

目前只有落馬洲客運口岸24小時通關，港區人大代表黃冰芬建議，深圳灣、落馬洲和香園圍口岸長遠都適合實施24小時通關，而短期內可先延長開放時間，如香園圍口岸由現時朝七晚十，延長至凌晨零時，羅湖及落馬洲口岸則於周末及公眾假期延長至凌晨2時。

港區人大代表黃英豪建議推出「新股通」，容許內地投資者買本港新股，並設機制讓內地A股可快速來港上市。另一港區人大代表陳勇則建議，新入職及初階公務員到國家公務員體系實習。

經民聯8名全國政協將提交聯名提案，建議中央支持研究建立「粵港澳大灣區自由貿易合作區」，推動廣東在貿易、投資、規則等領域全面與港澳接軌，實現貨物、服務、資金、人員、數據等自由流動。

全國政協常委、經民聯監事會主席林建岳建議，中央盡快協調推動建立大灣區數據平台，推動兩地電商合作，打造「香港電商購物節」，降低跨境物流成本，爭取港澳地區一日送達；另支持本港電影加強與大灣區合作，放寬合拍片的限制等。

相關字詞﹕經民聯 民建聯 全國兩會

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