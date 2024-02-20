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港聞

港聞二

歐盟代表關注字眼定義廣 記協憂工作風險

【明報專訊】香港外國記者會昨就23條立法舉辦論壇，記協主席陳朗昇昨在會上引述記協會員問卷調查，初步結果顯示，九成受訪會員認為23條立法對新聞工作有很大影響，約75%受訪者認為對新聞自由只有負面影響。歐盟駐港澳辦事處主任高宇馳在台下提問時表示，對立法建議有重大關注，認為當中部分字眼定義廣泛，已向特區政府轉達關注。

葉劉：不散布假信息便不犯法

出席同一論壇的行會召集人、新民黨主席葉劉淑儀說，傳媒與外國政府或外國政黨談及香港時，只要不散布虛假信息或採用欺詐手法，相信不會違法，認為政府可加強解釋境外干預罪需涉及不當行為。

高宇馳發問時提及，除國家秘密罪，也關注新增的境外干預罪，當中涵蓋配合境外勢力影響中央或特區政府「制訂或執行政策或措施」等，認為字眼定義廣泛。高宇馳稱，明白香港有憲制責任立法，對香港需要國家安全的法律毫無疑問，但他表示觀乎《港區國安法》實施的往績，令他關注是次23條立法建議。

學者：涉財政損失或涵蓋廣

另一嘉賓、港大法律學院教授楊艾文則提醒，境外干預須涉及不當行為，為一般不會干犯的壞事，但部分如導致財政損失可能較廣泛。他舉例說，律師代表外國政府等，技術上都可涵蓋在不當行為。

陳朗昇在會上表示高度關注立法內容，包括當中間諜罪等字眼含糊，也可能令記者有感工作更危險，也關注涉及外國政府資助的外國傳媒機構如英國廣播公司（BBC）或自由亞洲電台（RFA）會否受立法影響。他表示，在國家機密罪中有公眾利益豁免條款雖好，但質疑仍視乎具體條文及法庭如何詮釋，冀當局更清楚定義國家機密的範疇。

（23條立法）

相關字詞﹕楊艾文 葉劉淑儀 記協 基本法23條

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