鄧炳強批彭定康英大臣抹黑23條 傳媒報道「看出發點」

斥恐嚇港人 雙重標準

鄧炳強引述彭定康質疑港府為何在實施《港區國安法》後，仍要為23條立法，又批評彭定康暗指23條立法後，執法人員可「隨意拉人」；董勤達曾批評23條立法會摧毁香港的繁榮。鄧反駁說，特區政府必須填補國安缺口，故有必要立法，而且拘捕程序非常嚴肅，否認「隨意拉人」，加上英國本身亦有國安法律，本港今次立法時也有參考，批評彭定康及董勤達恐嚇港人、雙重標準和刻意抹黑，認為二人的說法反映了外部勢力的態度。

鄧提及自由亞洲電台引述評論指23條針對傳媒，並指自由亞洲電台由美國聯邦政府資助，又說許智峯暗指23條有追溯力；鄧表示，23條只針對危害國安者，對傳媒有充分保障，「相信大家做傳媒唔會危害國安」，而且也不具追溯力。

民建聯稱全力及堅定支持政府就23條立法，又提及過去一個月與泰國、歐盟駐港商會等見面，稍後亦會約見其他商會，向他們講解立法必要，期望釋除疑慮。早前到泰國拜訪當地商會的民建聯副主席周浩鼎說，沒聽說有外國商會反對23條立法，又引述泰國當地商會言論，相信正常做生意不需擔心觸犯國安條例。

（23條立法）