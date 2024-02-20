有記者憂耽誤真相曝光損公益 冀豁免披露違法行為

律政司長林定國曾表明，別無他法才可基於公眾利益披露國家秘密，例如南丫海難由於可召開死因研訊，公開相關文件未必滿足門檻。曾報道南丫海難的鄭思思指出，直至傳媒2021年披露警方調查報告，上訴庭去年才批召開死因研訊，意外發生至今近12年仍未開庭，「不知道要把真相拖延多久，不知道令社會問題埋沒多久，這是否與公眾利益背道而馳？」

學者：風險不合比例 加劇自我審查

2003年討論23條立法時，政府引入的公眾利益條款包括揭露官員不合法活動、濫權、嚴重疏於職守等。《防止賄賂條例》禁止披露受查人身分的合理辯解及澳洲《公眾利益披露法》（見表）亦有類似條款。鄭建議採納2003年定義，即使政府失當未必攸關人命安全或迫切，但同樣牽涉重大公眾利益，有助良政善治。鄭強調公眾利益辯護只是傳媒的最後保障，記者難免增加自我審查，「吹哨人」提供消息亦有顧慮。

傳景華認為報道獨家新聞獲益不多，日後傳媒可能避免報道涉公眾利益的消息，真正受損的是公眾。他稱當局容許以公眾利益作辯護是好事，惟屆時傳媒已被檢控上庭，近年出現傳媒停業、傳媒人長時間還押才開審的例子，情况不理想。中大新聞與傳播學院教授李立峯認為「國家秘密」定義較闊，關注政府的非公開資料是否機密，例如內部掌握的社會、經濟數據等，擔心報道可能違法。

（透視23條系列．國家秘密）