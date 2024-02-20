明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

收「家長」錢「助養」仔女 兩青年認洗錢

【明報專訊】兩男女涉於2019年9至12月間，使用其銀行及支付工具帳戶以處理直接或間接代表從可公訴罪行的得益，涉款逾167萬元，兩人昨日在區域法院承認6項「洗黑錢」罪名，案情顯示兩人帳戶交易在案發前並不活躍，案發期間額量急升，其中一筆存款由存款人在備註寫上「光復香港」。法官押後至3月13日判刑，其間為兩人索取背景報告，另因女被告曾患思覺失調等症，為她索取精神及心理報告。

有存款備註「光復香港」

兩被告李敏聰（現31歲）及袁慧雯（現27歲）須還押候懲。控方在定罪後表示，李曾任銷售員及為人組裝電腦；袁2019年被診斷患思覺失調等症，她被起訴後為控方錄取「無損權益口供」。

案情顯示兩被告是朋友，李無報稅紀錄，袁在一間工程公司工作，月薪約1.2萬元，兩人在港無擁有公司及物業。2019年9月1日至12月10日間，兩人的6個銀行及支付工具帳戶出現大量存款及提款，李涉及收益價值約136萬元，袁涉約31萬元；兩人分別於同年11及12月被捕，其後獲釋候查，至前年被起訴。針對沒收令，李的可變現財產現為約59萬元。

對話討論旅行買車 稱月入3萬不是夢

案情續稱，從兩被告WhatsApp紀錄得知，李曾要求借用袁的PayMe帳戶，又邀請袁加入一個「仔女有餐溫飽 助養小朋友計劃」Telegram群組，群組引言提到「希望可以幫到各位發夢既仔女 歡迎家長/仔女加入」；一次袁想動用其PayMe帳戶的錢購物，李叫袁「幫手用緊啲錢」，因有「家長」給了他們50萬元，當中一半是給「仔女」，其餘是給兩被告。

兩人對話紀錄亦顯示曾商量到台灣旅遊，李稱有錢可玩得豪華一點、要用帳戶內的錢買車，翌月向袁傳送他剛買入的一手平治汽車照片，以及袁稱不夠錢用時，李傳送上述Telegram群組的截圖，並叫袁幫他打工，「一個月有港幣3萬不是夢」。

【案件編號：DCCC 558/22】

相關字詞﹕區域法院 光復香港 示威者 洗黑錢

上 / 下一篇新聞

反修例案首引反恐例 6人認串謀殺警等 單位搜出長槍百計彈藥
反修例案首引反恐例 6人認串謀殺警等 單位搜出長槍百計彈藥
微博出片回應 美斯：缺陣因傷 無關政治
微博出片回應 美斯：缺陣因傷 無關政治
涉冒官員騙165萬 18歲理大生被捕
涉冒官員騙165萬 18歲理大生被捕
私隱專員：現私隱例可規管企業以AI蒐資料
私隱專員：現私隱例可規管企業以AI蒐資料
$7000滴血測認障市面推廣 可早期診斷 科大洽醫局納恆常測試
$7000滴血測認障市面推廣 可早期診斷 科大洽醫局納恆常測試
話你知：傳統診斷難覓早期患者
話你知：傳統診斷難覓早期患者
黎二創頭版抗議「毁法治」 陳沛敏：一向立場
黎二創頭版抗議「毁法治」 陳沛敏：一向立場
鄒質疑曾閱隱密資料 官着提交理據申換法官
鄒質疑曾閱隱密資料 官着提交理據申換法官
田北辰：國家秘密條文含糊 吹哨人料減 曾揭沙中線醜聞 潘焯鴻指公眾利益門檻高
田北辰：國家秘密條文含糊 吹哨人料減 曾揭沙中線醜聞 潘焯鴻指公眾利益門檻高
有記者憂耽誤真相曝光損公益 冀豁免披露違法行為
有記者憂耽誤真相曝光損公益 冀豁免披露違法行為
鄧炳強批彭定康英大臣抹黑23條 傳媒報道「看出發點」
鄧炳強批彭定康英大臣抹黑23條 傳媒報道「看出發點」
歐盟代表關注字眼定義廣 記協憂工作風險
歐盟代表關注字眼定義廣 記協憂工作風險
兩會下月召開 港人代政協提草案
兩會下月召開 港人代政協提草案
會展亞博今年至少150會議160展覽 會展業今年發展料勝疫前
會展亞博今年至少150會議160展覽 會展業今年發展料勝疫前
星取東南亞獨家主辦權 Taylor Swift不來港
星取東南亞獨家主辦權 Taylor Swift不來港
兩幼女誤服大麻糖 26歲父虐兒囚8月
兩幼女誤服大麻糖 26歲父虐兒囚8月
內地船工昏迷 送院不治
內地船工昏迷 送院不治
翁膽石手術失敗切胰脾亡 醫生：早言風險  屬計時彈
翁膽石手術失敗切胰脾亡 醫生：早言風險  屬計時彈
涉偷拍男同事更衣 泳池女救生員被捕
涉偷拍男同事更衣 泳池女救生員被捕
買居屋未改婚姻狀况 新婚女認罪罰6000
買居屋未改婚姻狀况 新婚女認罪罰6000
元朗簡屋料明年首季入伙 黃偉綸：首批1.7萬伙全動工 標價低預期30億
元朗簡屋料明年首季入伙 黃偉綸：首批1.7萬伙全動工 標價低預期30億
16歲子刀傷嗜賭無業父
16歲子刀傷嗜賭無業父
灣區熱搜：海歸高才延赴港 嘆難搵工乏支援 獲批好處「免簽去港」 盼收工作配對住宿資訊
灣區熱搜：海歸高才延赴港 嘆難搵工乏支援 獲批好處「免簽去港」 盼收工作配對住宿資訊
灣區熱搜：指高才通門檻低 內地移民公司獲商機
灣區熱搜：指高才通門檻低 內地移民公司獲商機
灣區手記：地上書法／文：尚東美
灣區手記：地上書法／文：尚東美
【Emily】搞簡介會 政府搵關愛隊宣傳垃圾徵費 顏汶羽話接通知領600膠袋 未知派發定展示
【Emily】搞簡介會 政府搵關愛隊宣傳垃圾徵費 顏汶羽話接通知領600膠袋 未知派發定展示
【Emily】啟德體育園 主場館幻彩外牆竣工
【Emily】啟德體育園 主場館幻彩外牆竣工
【Emily】應付國際調解院工作 律政司擬開8職位 年開支增逾千萬
【Emily】應付國際調解院工作 律政司擬開8職位 年開支增逾千萬
【Emily】天文台兩天開放日 3·1截止報名
【Emily】天文台兩天開放日 3·1截止報名
【Emily】環團設400收集點 冀回收千萬個利市封
【Emily】環團設400收集點 冀回收千萬個利市封
【Emily】陳仲尼扮財神「切辣」 冀預算案撤辣
【Emily】陳仲尼扮財神「切辣」 冀預算案撤辣