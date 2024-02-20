收「家長」錢「助養」仔女 兩青年認洗錢

有存款備註「光復香港」

兩被告李敏聰（現31歲）及袁慧雯（現27歲）須還押候懲。控方在定罪後表示，李曾任銷售員及為人組裝電腦；袁2019年被診斷患思覺失調等症，她被起訴後為控方錄取「無損權益口供」。

案情顯示兩被告是朋友，李無報稅紀錄，袁在一間工程公司工作，月薪約1.2萬元，兩人在港無擁有公司及物業。2019年9月1日至12月10日間，兩人的6個銀行及支付工具帳戶出現大量存款及提款，李涉及收益價值約136萬元，袁涉約31萬元；兩人分別於同年11及12月被捕，其後獲釋候查，至前年被起訴。針對沒收令，李的可變現財產現為約59萬元。

對話討論旅行買車 稱月入3萬不是夢

案情續稱，從兩被告WhatsApp紀錄得知，李曾要求借用袁的PayMe帳戶，又邀請袁加入一個「仔女有餐溫飽 助養小朋友計劃」Telegram群組，群組引言提到「希望可以幫到各位發夢既仔女 歡迎家長/仔女加入」；一次袁想動用其PayMe帳戶的錢購物，李叫袁「幫手用緊啲錢」，因有「家長」給了他們50萬元，當中一半是給「仔女」，其餘是給兩被告。

兩人對話紀錄亦顯示曾商量到台灣旅遊，李稱有錢可玩得豪華一點、要用帳戶內的錢買車，翌月向袁傳送他剛買入的一手平治汽車照片，以及袁稱不夠錢用時，李傳送上述Telegram群組的截圖，並叫袁幫他打工，「一個月有港幣3萬不是夢」。

【案件編號：DCCC 558/22】