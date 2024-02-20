黎二創頭版抗議「毁法治」 陳沛敏：一向立場

報道二創作品 陳：沒放大黎一人

控方向陳沛敏展示《蘋果》於2020年5月4日，即五四運動101周年刊登的頭版廣告，印有「當自由變成罪 我們已退無可退」字句。翌日《蘋果》欄目「隔牆有耳」報道不同人對該廣告的二次創作，包括黎智英的版本，加入「毁我法治自由 我一無所有」字句，報道內文形容「肯定係大多數港人嘅心聲」。

陳沛敏解釋，〈隔牆有耳〉主要報道軟性新聞，當時同事認為網上二次創作頗有創意，故將部分創作整合成報道。當時同事沒有特別將黎的版本製成報道、「放到好大」，有提及其他著名漫畫家、意見領袖等，「黎生只係其中一個人」。

指李柱銘拍片撐蘋果或為谷訂閱

同月6日黎向民主黨創黨主席李柱銘發送一段影片，庭上展示影片謄本，李稱《蘋果》對他而言是一種生活方式，並引述黎辦報時向他稱，雖然預計會虧蝕4億元，但必須辦一份「真係獨立嘅報紙，係有嗰樣敢講嗰樣嘅報紙」，「搞報紙就係要講啲真相畀人哋聽」。陳供稱影片應與《蘋果》報慶或催谷訂閱計劃有關。

控方續展示黎智英與陳沛敏同月6日的信息，陳提到「除褲放屁—多餘、多此一舉」，黎回覆「我用了畫蛇添足，謝謝」；同月10日黎在專欄撰文〈無賴在摧毁香港法治〉，批評法庭在他涉刑恐《東方日報》記者案中禁止他出境，是不符常理和法理，「這原因是什麼？無謂畫蛇添足了」。陳在庭上確認她與黎的信息正是討論此文章；她在回答黎提問時提供前港督彭定康在九七前一段發言的原句。

黎邀劉細良撰文 陳：觀點近民主派

另一組5月8日陳與時任主筆楊清奇的對話信息中，陳發送前中央政策組顧問劉細良、時事評論員蕭若元等人的Patreon連結。陳庭上解釋他們是當時一些受歡迎的作家名單，黎智英曾透過時任社長張劍虹表達希望邀請劉在《蘋果》撰文，並特別點名劉，認為其文章合意。陳形容劉的觀點「接近民主派」，蕭則「對政府都係比較批判性」。審訊今續。

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）