$7000滴血測認障市面推廣 可早期診斷 科大洽醫局納恆常測試

研究團隊表示，新開發的血液測試適用於不同族群，包括中國和歐洲，亦較傳統診斷方法簡單、高效且入侵性低，只需抽取少過5微升的血漿，透過集成檢測芯片，可同時檢測21種與AD相關的血液蛋白生物標誌物的水平變化，從而評估多個關鍵生理進程，更準確檢測AD和MCI，以及密切監測病情發展。

早識別 2050年患者可減四成

團隊引述2023年統計處數字，本港65歲以上人口165萬，經推算，約8.5萬人為澱粉樣蛋白斑塊陽性的輕度認知障礙（Aβ+MCI）患者。根據現有趨勢，推算2050年美國的AD患者數量將有近1400萬，但若有早期及時的疾病診斷、管理與治療，延緩AD發病，則估計只有約800萬，顯著降低對社會醫療的負擔。

有病史或55歲以上有病徵可測

香港神經退行性疾病中心首席科學家兼康至德董事葉翠芬指出，血液測試的技術於去年7月起投入市面，費用約7000元。她透露正與醫管局溝通，未來是否有機會將有關血液測試納入恆常測試，「很希望做到這件事，幫到更多老人家」。

至於如何判斷是否需要做血液檢測，葉翠芬指出有兩個考慮因素，一是有家族病史、尚未求醫，但擔心患上AD的人，另一是55歲以上、認為出現記憶力衰退的人，均可以聯絡康至德做血液測試。

同時可測藥物成效 治療更佳

科大校長兼香港神經退行性疾病中心主任葉玉如表示，新開發的血液測試除了用作早期診斷，亦能幫助篩查適合相關藥物的患者，以及用於評估藥物成效，為患者提供更好治療。

葉玉如舉例說，去年7月專門治療早期AD患者的藥物倫卡耐單抗（Lecanemab）獲美國食品及藥物管理局（FDA）批准上市，而血液檢測對醫生分辨早期病人，以及選擇如何用藥非常重要，「病人毋須經常照腦，就可以透過血液檢測技術監察藥物反應，以檢視藥物有沒有效」。