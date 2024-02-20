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私隱專員：現私隱例可規管企業以AI蒐資料

【明報專訊】人工智能（AI）工具發展迅速，在開發及使用AI時往往觸及個人資料，有立法會議員關注本港相關法例能否保障個人資料私隱。個人資料私隱專員鍾麗玲表示，香港雖然未有專屬法例規管，但現有私隱條例亦可規管企業利用AI收集及使用個人資料。她說，公署正檢視28間機構利用AI收集資料的情况，料今年首季可公布報告，而公署於2021年已推出AI開發使用道德標準指引，供企業參考。

去年756起底投訴 減57%

立法會政制事務委員會昨日討論私隱專員公署2023年工作報告。私隱專員鍾麗玲表示，公署計劃今年發布AI治理框架，以及在開發或使用AI系統時處理個人資料的循規審查報告，並從保障個人資料的角度，為這些機構提供實用建議。

另外，公署去年共處理756宗「起底」個案，包括主動做網上巡查發現的個案及接獲與「起底」相關投訴，鍾麗玲指個案較前年的1764宗減少57%，而網絡上「起底」信息亦在公署大力打擊下跌近八成。

商界（第二）議員廖長江表示，公署去年接到157宗機構外泄個人資料事故的通報，較前年的105宗大增近五成，認為本港企業在保護資料外泄有改善空間，關注政府修訂《私隱條例》時會否將強制的通報機制涵蓋中小企。

議員指機構泄資料案增五成

鍾麗玲：正研強制企業通報制

鍾麗玲回應稱，署方正考慮設立涵蓋所有企業的強制個人資料外泄通報機制，但細節仍與政府審視中。

相關字詞﹕人工智能 個人資料私隱專員公署

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