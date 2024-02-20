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涉冒官員騙165萬 18歲理大生被捕

【明報專訊】18歲大學生懷疑涉及至少3宗假冒官員電騙案，前日（周日）在旺角寓所被捕，涉嫌以欺騙手段取得財產，警方並檢獲偽造公安局授權證等文件。涉案騙款總共約165萬元。據悉被捕人是一名姓陳本地男子，就讀理工大學工程系一年級。

涉至少3案 曾陪事主深圳開戶

據了解，一名87歲退休老婦去年6月底起開始收到一名自稱上海公安局官員的來電，稱她捲入詐騙案。女事主根據對方指示交出地址、銀行帳戶和個人資料作「資產審查」，約一星期後，自稱公安局官員的被捕人到達女事主寓所，並與她一同到深圳申請內地中國銀行的網上銀行服務，其間女事主向被捕人提供了身分證和提款卡。數天後，女事主發現其內地銀行帳戶有42萬元人民幣被轉走，懷疑受騙，於是報警。

另外，被捕人涉嫌於去年7月參與另一宗假冒公安局官員電騙案。該案事主是一名40歲男文員，懷疑因誤信被捕人的身分而交出銀行帳戶和密碼，被轉走120萬港元，事主一個月後報警。

警檢假公安授權證等文件

警方前日到被捕人寓所調查，發現一張偽造的公安局授權證、一份印有「廉政公署」字眼的偽造文件及一份印有「上海市國家保密局」的偽造文件，並發現被捕人懷疑以相同手法欺騙一名60歲家庭主婦，但在得手前已被警方揭發。

警方重申高度關注詐騙案件，呼籲市民切勿將金錢存入陌生人的帳戶或放在公眾地方；切勿交出銀行帳戶號碼及網上理財密碼；有需要時致電子女、親戚或朋友求證；切勿向來電者透露子女、親戚或朋友的名字；如有懷疑可致電「防騙易」熱線18222，或報警求助。

相關字詞﹕電騙

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