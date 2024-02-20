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微博出片回應 美斯：缺陣因傷 無關政治

【明報專訊】球王美斯來港友賽缺陣引起不滿，早前有內地媒體質疑他稱傷避戰、在日本卻上陣，不排除外部勢力故意藉此令香港難堪，美斯昨在微博拍片解釋，否認因政治原因或其他原因不想在港參賽，強調當時患「內收肌炎症」（inflamed adductor）並感不適，「有加劇傷情的風險」。

美斯昨晚在個人微博帳戶「梅西LeoMessi10」發布一段2分20秒的片段，他以西班牙語解畫，片段附上中英文字幕。他稱已讀到並聽到很多在香港比賽後被提及的說話，希望透過片段說出真實情况，「希望大家不會再繼續看到不實的消息了」。他說聽到有人說他因為政治或其他原因不想參賽，稱「這些都不是真的，若真是這樣，我甚至不會去日本，或者像之前那樣多次訪問中國」。

稱對中國有特別感情

盼不久再見

美斯稱他在沙特首場友賽前已患有內收肌炎症故無上陣（翻查資料他該場正選上陣並射入12碼），第二場友賽曾嘗試上場一會兒，但情况變得更差；在港友賽前一天的公開操練亦嘗試上場訓練，「已盡自己所能」。美斯並在片段中向球迷問好，於片尾稱，一直對中國抱有特別的感情，「希望不久我們能再見」。

立法會議員田北辰回覆本報，質疑美斯「知大鑊」才拍片「補鑊」。他稱一直都相信美斯缺陣與政治原因無關，認為是主辦方給他的戲金不足，但他批評美斯以「唧牙膏」方式解畫，認為他本來只需在友賽時親自解釋原因便能平息事件，惟他在事發約兩周後才拍片「補鑊」，指拍片是「多餘、嘥氣」。田稱不介意美斯再來港獻技，條件是他一定要上場及免費開放賽事。

田北辰批「唧牙膏」式解畫

立法會議員吳傑莊回覆本報查詢，稱美斯解釋沒上陣與政治無關，令事件更清晰，至於其傷勢是否可在數日後康復至能夠上場，「我們只能夠相信他」，希望事件可隨着主辦方退款一半而平息。

缺陣事件後，阿根廷國家隊赴內地友賽被取消，美斯一些內地代言品牌亦被網民要求解約。

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