明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

反修例案首引反恐例 6人認串謀殺警等 單位搜出長槍百計彈藥

【明報專訊】2019年「12．8國際人權日」遊行前夕，警方在多區搜出手槍及子彈等大批武器，「12港人」的張俊富、本土民主前線成員鍾雪瑩等人被捕，遭控以包括《聯合國（反恐怖主義措施）條例》（《反恐條例》）下的「串謀犯對訂明標的之爆炸」等罪，為律政司首引《反恐條例》檢控的反修例案件。5男1女昨日在高院先後認罪，案件押後至今繼續處理案情。案中兩男子分別承認上述控罪及串謀謀殺罪，兩罪最高刑罰均為終身監禁。

法官張慧玲昨處理6人認罪答辯，他們須續還押。其中無業被告彭軍壕（案發時33歲，下同）承認「串謀犯對訂明標的之爆炸」罪，即於2019年8月1日至12月8日在香港與其他人串謀意圖導致他人死亡或身體遭受嚴重傷害，而非法及故意針對訂明標的放遞、放置或引爆兩個爆炸裝置。

被告涵12港人本民前成員

無業的蘇緯軒（18歲）承認串謀謀殺、意圖危害生命而管有槍械及彈藥、使用槍械及彈藥意圖抗拒或阻止合法逮捕共3罪。控罪指蘇於2019年8月1日至12月8日，與他人串謀謀殺警務人員，另於同年12月20日連同鍾雪瑩在大埔翠屏花園一單位管有1支長槍、6個共載有211發彈藥的長槍彈匣及兩個共載30發彈藥的手槍彈匣，及於大埔翠屏商場地下使用一支載有彈藥的手槍。

學生張俊富（22歲）承認各一項管有爆炸品及無牌管有槍械罪，女設計師鍾雪瑩（29歲）承認無牌管有槍械及彈藥罪，張被指同年12月3至8日在荃灣致利工業大廈某室，管有兩盒煙花和4個載有諾香草胺的噴罐，鍾被指同月20日在翠屏花園管有1支長槍、載有211發彈藥的長槍彈匣等。

另認教唆製爆炸品

倉務員蔡凱明（21歲）承認協助和教唆製造爆炸品罪，即於2019年10月1日至12月31日協助及教唆他人製造引爆裝置。維修技工陳玉龍（27歲）承認各一項串謀無牌管有槍械及彈藥罪，以及無牌管有槍械及彈藥罪，前者涉2019年7月1日至2020年1月17日與蘇串謀犯案，後者涉2020年1月17日在沙田廣源邨一單位管有1支手槍、4個彈匣及92發彈藥。

【案件編號：HCCC 164/22、255/23】

（反修例風暴）

明報記者

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕高等法院 無牌管有槍械 串謀謀殺 串謀犯對訂明標旳爆罪 反恐條例 國際人權日 反修例事件

上 / 下一篇新聞

微博出片回應 美斯：缺陣因傷 無關政治
微博出片回應 美斯：缺陣因傷 無關政治
涉冒官員騙165萬 18歲理大生被捕
涉冒官員騙165萬 18歲理大生被捕
私隱專員：現私隱例可規管企業以AI蒐資料
私隱專員：現私隱例可規管企業以AI蒐資料
$7000滴血測認障市面推廣 可早期診斷 科大洽醫局納恆常測試
$7000滴血測認障市面推廣 可早期診斷 科大洽醫局納恆常測試
話你知：傳統診斷難覓早期患者
話你知：傳統診斷難覓早期患者
黎二創頭版抗議「毁法治」 陳沛敏：一向立場
黎二創頭版抗議「毁法治」 陳沛敏：一向立場
收「家長」錢「助養」仔女 兩青年認洗錢
收「家長」錢「助養」仔女 兩青年認洗錢
鄒質疑曾閱隱密資料 官着提交理據申換法官
鄒質疑曾閱隱密資料 官着提交理據申換法官
田北辰：國家秘密條文含糊 吹哨人料減 曾揭沙中線醜聞 潘焯鴻指公眾利益門檻高
田北辰：國家秘密條文含糊 吹哨人料減 曾揭沙中線醜聞 潘焯鴻指公眾利益門檻高
有記者憂耽誤真相曝光損公益 冀豁免披露違法行為
有記者憂耽誤真相曝光損公益 冀豁免披露違法行為
鄧炳強批彭定康英大臣抹黑23條 傳媒報道「看出發點」
鄧炳強批彭定康英大臣抹黑23條 傳媒報道「看出發點」
歐盟代表關注字眼定義廣 記協憂工作風險
歐盟代表關注字眼定義廣 記協憂工作風險
兩會下月召開 港人代政協提草案
兩會下月召開 港人代政協提草案
會展亞博今年至少150會議160展覽 會展業今年發展料勝疫前
會展亞博今年至少150會議160展覽 會展業今年發展料勝疫前
星取東南亞獨家主辦權 Taylor Swift不來港
星取東南亞獨家主辦權 Taylor Swift不來港
兩幼女誤服大麻糖 26歲父虐兒囚8月
兩幼女誤服大麻糖 26歲父虐兒囚8月
內地船工昏迷 送院不治
內地船工昏迷 送院不治
翁膽石手術失敗切胰脾亡 醫生：早言風險  屬計時彈
翁膽石手術失敗切胰脾亡 醫生：早言風險  屬計時彈
涉偷拍男同事更衣 泳池女救生員被捕
涉偷拍男同事更衣 泳池女救生員被捕
買居屋未改婚姻狀况 新婚女認罪罰6000
買居屋未改婚姻狀况 新婚女認罪罰6000
元朗簡屋料明年首季入伙 黃偉綸：首批1.7萬伙全動工 標價低預期30億
元朗簡屋料明年首季入伙 黃偉綸：首批1.7萬伙全動工 標價低預期30億
16歲子刀傷嗜賭無業父
16歲子刀傷嗜賭無業父
灣區熱搜：海歸高才延赴港 嘆難搵工乏支援 獲批好處「免簽去港」 盼收工作配對住宿資訊
灣區熱搜：海歸高才延赴港 嘆難搵工乏支援 獲批好處「免簽去港」 盼收工作配對住宿資訊
灣區熱搜：指高才通門檻低 內地移民公司獲商機
灣區熱搜：指高才通門檻低 內地移民公司獲商機
灣區手記：地上書法／文：尚東美
灣區手記：地上書法／文：尚東美
【Emily】搞簡介會 政府搵關愛隊宣傳垃圾徵費 顏汶羽話接通知領600膠袋 未知派發定展示
【Emily】搞簡介會 政府搵關愛隊宣傳垃圾徵費 顏汶羽話接通知領600膠袋 未知派發定展示
【Emily】啟德體育園 主場館幻彩外牆竣工
【Emily】啟德體育園 主場館幻彩外牆竣工
【Emily】應付國際調解院工作 律政司擬開8職位 年開支增逾千萬
【Emily】應付國際調解院工作 律政司擬開8職位 年開支增逾千萬
【Emily】天文台兩天開放日 3·1截止報名
【Emily】天文台兩天開放日 3·1截止報名
【Emily】環團設400收集點 冀回收千萬個利市封
【Emily】環團設400收集點 冀回收千萬個利市封
【Emily】陳仲尼扮財神「切辣」 冀預算案撤辣
【Emily】陳仲尼扮財神「切辣」 冀預算案撤辣