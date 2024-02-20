反修例案首引反恐例 6人認串謀殺警等 單位搜出長槍百計彈藥

法官張慧玲昨處理6人認罪答辯，他們須續還押。其中無業被告彭軍壕（案發時33歲，下同）承認「串謀犯對訂明標的之爆炸」罪，即於2019年8月1日至12月8日在香港與其他人串謀意圖導致他人死亡或身體遭受嚴重傷害，而非法及故意針對訂明標的放遞、放置或引爆兩個爆炸裝置。

被告涵12港人本民前成員

無業的蘇緯軒（18歲）承認串謀謀殺、意圖危害生命而管有槍械及彈藥、使用槍械及彈藥意圖抗拒或阻止合法逮捕共3罪。控罪指蘇於2019年8月1日至12月8日，與他人串謀謀殺警務人員，另於同年12月20日連同鍾雪瑩在大埔翠屏花園一單位管有1支長槍、6個共載有211發彈藥的長槍彈匣及兩個共載30發彈藥的手槍彈匣，及於大埔翠屏商場地下使用一支載有彈藥的手槍。

學生張俊富（22歲）承認各一項管有爆炸品及無牌管有槍械罪，女設計師鍾雪瑩（29歲）承認無牌管有槍械及彈藥罪，張被指同年12月3至8日在荃灣致利工業大廈某室，管有兩盒煙花和4個載有諾香草胺的噴罐，鍾被指同月20日在翠屏花園管有1支長槍、載有211發彈藥的長槍彈匣等。

另認教唆製爆炸品

倉務員蔡凱明（21歲）承認協助和教唆製造爆炸品罪，即於2019年10月1日至12月31日協助及教唆他人製造引爆裝置。維修技工陳玉龍（27歲）承認各一項串謀無牌管有槍械及彈藥罪，以及無牌管有槍械及彈藥罪，前者涉2019年7月1日至2020年1月17日與蘇串謀犯案，後者涉2020年1月17日在沙田廣源邨一單位管有1支手槍、4個彈匣及92發彈藥。

【案件編號：HCCC 164/22、255/23】

（反修例風暴）

明報記者

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