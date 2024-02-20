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港聞

港聞二

灣區熱搜：指高才通門檻低 內地移民公司獲商機

【明報專訊】「高才通」計劃亦為內地移民公司提供商機，有移民公司表示，高才通申請門檻較低，加上內地申請人可兼享兩地福利及資源，較移居其他地方如新加坡理想，故未來公司除集中資源提供移港服務外，亦會加大力度注重香港本地服務。

深圳諾德移民公司表示，對比以往計劃，高才通門檻較低，要求的文件亦較簡單，只要提供符合入境處要求的文件，基本上都能獲批。同時，香港優秀人才入境計劃（優才計劃）亦於去年起取消年度配額限制，為期兩年，並增加曾於知名企業工作的分數。諾德解釋，這同樣是降低門檻，令不少遲遲未申請的客戶亦開始籌備。

享兩地福利 指客戶移港較移星好

對比其他移民目的地如新加坡，諾德表示港星兩地均重視中英文，並提供國際化教育，但新加坡的學校優先取錄公民及永久居民，外國人有意報讀則需通過當地的AEIS（Admission Exam for International Students）國際留學生入學考試，但每年通過率不足20%，家長或會就此卻步。對比香港，學校招生同時面向本地及外籍學生，無論香港永久居民或非永久居民身分都可申請就讀公立學校或國際學校，毋須通過繁雜的入學試。

諾德移民公司又表示，對於不少內地客戶而言，擁有香港身分在內地可享受一系列福利待遇，若客戶依舊將生活和工作中心留在內地，便可一邊享受香港福利，同時在內地享受港人待遇，較移居其他國家更好。

相關字詞﹕優才計劃 移民公司 高才通 大灣區

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