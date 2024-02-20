灣區熱搜：海歸高才延赴港 嘆難搵工乏支援 獲批好處「免簽去港」 盼收工作配對住宿資訊

明報記者 區慧盈

作為「00後」的陳璟如於悉尼大學本科及碩士畢業，符合高才通C類申請人資格（見表）。她說自己作為深圳人，平日亦會往來香港遊玩，但從未打算到港工作，至早前母親從友人口中得知高才通計劃，鼓勵她「試一試」開闊視野。陳稱澳洲離家較遠，香港不但只有一河之隔，且醫療福利亦較深圳理想，故最終選擇香港，並期望長遠能夠定居。

期望月薪1.5萬 投10多履歷零面試

由於碩士修讀人力資源管理，自己亦曾於一間內地家電企業及一間跨國家俬企業從事人力資源管理的實習工作，所以陳璟如於畢業前半年的澳洲寒假、即去年中開始同時向香港企業及深圳的公司申請初級職位，但前者「零回音」，後者則相對順利，她目前已獲深圳一間公司聘請，月薪亦較預期的8000元人民幣高。

陳稱自己傾向於在實業公司工作，故求職時撇除初創及科技公司，共向香港大型企業及中資企業如中國移動及中國聯通等遞交約10多份履歷，至今「連一個面試機會都沒有」。她說自己對職位要求不算高，期望月薪約1.5萬港元，能夠應付在港基本開支便可。她認為求職失敗或因經濟不景氣，同時部分職位要求馬上入職，但她當時仍在澳洲讀書。

求職生活靠社交平台蒐攻略

面對求職之路不順利，陳未見怨言，但對「高才通」計劃卻有微言。她說自己是透過數個港人常用的大型求職平台遞交簡歷，但有關知識全靠自己上網蒐集資料或詢問在港讀書的朋友所得。她說儘管香港有意「搶人才」，但當局未有向申請者提供實際職位資訊，如「最缺的工種」及畢業生平均薪金等，或令申請者無從入手。

住宿及生活方面亦面對同樣困境，陳說自己是透過網上平台「小紅書」了解租屋等資料，至今亦不清楚各區治安及樓價，全靠在社交平台自行摸索。她承認當局批出簽注頗寬鬆，但申請人仍缺乏生活配套資訊，建議當局可進一步提供職位配對及於網站羅列租屋等資料。

總結目前申請情况，她說至今未從「高才通」簽注中受惠，最多「可以免簽注日日去香港囉」。談及未來路向，她說簽注有效期兩年，打算先在深圳從事人力資源工作，累積約半年經驗後，今年中再向港企求職。