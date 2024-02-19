美洲客藏億元可卡因 油麻地拖篋販運 警稱跨國集團招攬

被捕兩人為47歲多明尼加籍男子及44歲哥倫比亞籍男子，均報稱無業，持西班牙護照，於1月底由西班牙經倫敦轉機抵港。據了解，兩人在西班牙居住時認識，其後被招攬來港販毒。

毒品調查科行動組警司譚威信表示，探員上周五中午在油麻地一幢大廈大堂截查一名47歲男子，在其行李篋內發現15塊共重15公斤的磚狀可卡因。探員其後將該男子押回樓上租住的賓館房間，在房內多個行李篋再搜出109塊相同包裝的磚狀可卡因及兩袋碎磚狀可卡因，共重117公斤，並拘捕當時在房間的另一名44歲男子。兩人涉販運危險藥物罪被捕，由探員帶署扣查。

警稱檢大部分毒品倉存貨

警方經初步調查，指44歲男子負責操控47歲男子，暫不排除毒品來自南美；又稱毒品儲存倉由2月開始運作，相信已檢獲大部分經儲存倉處理的毒品。

譚威信續稱，案件為今年最大宗可卡因案，販毒集團特意招攬外籍者管理儲存倉及販毒，利用旅客身分，在留港3個月期間以打游擊方式販運毒品；他們選址油麻地為毒品儲存倉，藉鬧市人多及旅客群集的特性，掩飾以行李篋販毒的行為。