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港聞二

黎：國安法「勾結」涵蓋廣 23條針對情報組織

【明報專訊】政府就《基本法》23條立法的諮詢，提出新增針對參加或支援「境外情報組織」或接受其利益等罪行。類近的規定可見於現有的《港區國安法》第29及30條，條文針對勾結「外國或者境外機構、組織、人員」而作出的多類罪行。政府發言人回覆本報查詢時表示，現有國安法相關條文只涵蓋造成5類嚴重後果的勾結行為，以及勾結外國或境外勢力實施分裂國家或顛覆國家政權的行為，23條立法新建議罪行是「為更好地應對間諜行為和相關風險」，「針對性地防範、制止和懲治支援境外情報組織的行為」。

政府：可更好應對間諜行為

前保安局長、選委界立法會議員黎棟國接受本報訪問時表示，原有國安法關於勾結外國或境外勢力的罪行，並非特別針對涉外「情報組織」，構成犯罪的勾結對象涵蓋範疇較闊。他指出，如果某人行為沒觸碰「情報組織」，新罪行就不適用。黎又表示，政府建議新增涉「境外情報組織」的罪行下，即使某人的行為未去到《國安法》第29條規定行為的程度，例如成為境外情報組織成員、為其「招兵買馬」或接受實質利益而危害國安「就已撞板」。

據《港區國安法》第29條規定的「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，勾結行為包括多種形式，如為外國或境外組織等竊取、刺探、收買、非法提供涉及國家安全的國家秘密或情報；「請求」或「直接或者間接接受」外國組織指使、控制、資助等，實施5類行為，如對中國發動戰爭等就會構成犯罪。23條諮詢文件未提出「境外情報組織」罪行刑期，但按國安法29條，如勾結外國勢力危害國安，罪行重大者可判處無期徒刑或10年以上徒刑。

（透視23條系列．境外組織）

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