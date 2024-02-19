黎棟國：涉外國公帑不等於情報機關 入罪須舉證「明知」

政府：正常營商交流 不會墮法網

政府建議新增罪行，涉及參加、支援或接受「境外情報組織」的實質利益，諮詢文件舉例英國《2023年國家安全法》亦有相關罪行。翻查條文，英國的「境外情報組織」僅指為外國勢力執行情報活動者；香港則建議包括兩類：「由境外勢力設立並從事情報工作」，或「對其他國家或地方進行的顛覆或破壞活動（無論如何描述）的組織」。

政府發言人回應本報查詢，指現今間諜活動不限竊取機密等，亦包括在他國策劃顛覆、滲透和破壞活動，而境外勢力在港版「顏色革命」中策動其境內代理人發布虛假或誤導信息，煽動對政府仇恨，更是典型的現代間諜行為。

BBC公帑營運 不代表情報機關金錢支持

不少在香港營運的傳媒由外國政府資金支持，例如英國廣播公司（BBC）以英國公帑營運，亞洲自由電台（RFA）及美國之音（VOA）則由美國國際媒體總署資助營運，對於日後會否被視為「境外情報組織」、為其工作會否違法等問題，黎棟國認為不會構成風險。他回應BBC的例子，BBC受英國公帑支持營運，不代表是「英國情報機關用金錢支持它」，情况不同，理論上在法律「外國政府」及「情報組織」屬兩個概念。

若當局定性某機構為「境外情報組織」，應否公布讓市民知悉，黎棟國認為做法不切實際，因機構名稱可隨時改，亦可以慈善機構為名、從事情報工作為實，要視乎實質證據。黎認為市民毋須擔心誤墮法網，因條文訂明，要在「明知地」就境外情報組織作指定行為，意圖危害國安，才算犯法，界線清晰。

指內地界定「情報組織」值得參考

黎舉例，「對方說是國際援助基金，叫我幫手派米，我就去派米，原來他背後是另一個性質（的組織），你就不是『明知』（故犯），就不會中（招）」。黎說，控方亦要在毫無合理疑點下舉證，令法庭相信被告是「明知」，否則疑點利益歸被告，不能入罪。

對於如何界定境外情報組織，內地《反間諜法實施細則》訂明「間諜組織和間諜組織代理人」由國務院國家安全主管機關確認。黎表示，內地法例在港不適用，但相信內地執法機關在調查後才得出結論，對於本港界定「境外情報組織」有很高的參考價值。

黎：須證意圖 毋須加入辯解條款

諮詢文件引述英國及澳洲法例，指兩地亦已立法禁止相關行為（見表）。翻查資料，澳洲相關罪行在2018年12月生效，英國則在去年12月生效。兩國設辯解條款，其中在英國「擁有及履行英國法律所述公共職能」是辯解理由。黎認為本港建議條文清晰，入罪需滿足犯罪意圖，即「意圖或罔顧是否」危害國安、「明知地」就境外情報組織作出指定行為才算犯罪，故本港無需要引入「辯解條款」。

英國相關罪行最高判刑可囚10年或14年，澳洲則可判囚10至15年不等，香港諮詢文件未有刑罰建議。政府發言人表示，制訂罪行罰則時會參考國家、香港特區及外國相關法律。

明報記者 鄭律銘

（透視23條系列．境外組織）