廚餘變肥料 種植蔬果重返餐桌 本地農莊今年轉化20噸收成 美心目標廚餘歸零

明報記者 劉思昆

餐前廚餘即處理食品過程產生的廚餘，根據試驗計劃，美心旗下餐廳會將廚餘分類收集，包括芒果皮、豆渣、三文魚骨、咖啡渣、蛋殼和菜渣等，每星期一至兩次將廚餘送往合作的鴻日農莊，由農莊加工製成種植酵素。

廚餘發酵可分解重金屬 食品來源可溯

美心集團供應鏈管理（採購及策劃）總監區晉禮稱，該計劃的一大好處，在於食品來源可追溯，例如一般入口疏果只能相信當地農場的農藥管制，惟現時送達農莊的廚餘則可由集團控制，對食品安全更有保障。成本方面，他說與海外入口農產品相若，但會額外產生人手費用。

區晉禮表示，去年農莊一個月可提供約1至1.5公噸農產品，即全年可提供12至18公噸，預計今年可升至20公噸。他說，該計劃所採用的廚餘量目前佔整體廚餘比例不多，但認為計劃初步成功；今年內會先集中資源與鴻日農莊合作，但不排除未來擴大計劃，甚至與大灣區農場合作。

與外地進口成本相若 但需額外人手

鴻日農莊出產的農產品以零農藥和化肥種植，農莊主理人黃展明指出，即使向海外採購有機食品亦會造成環境污染，例如運輸產生的碳排放，而運輸過程中出於保鮮原因，亦可能會添加化學物質，其農莊的農產品則無上述問題。至於農莊使用的廚餘或會來自海外運抵的食品，黃說製造酵素的過程可清洗殘餘農藥，他引述大學報告指出，通過細菌製造的酵素甚至可分解鉛等重金屬物質。

現時已有餐廳推出相關菜式，美心集團m.a.x. concepts及COVA業務總監謝慧儀稱，市場上較少餐廳使用同類再生農莊供應蔬果，成本暫「與menu（餐牌）上一般沙律菜一樣」，但有15%客人表示願意再嘗試使用農莊蔬果的沙律菜式，相信隨着菜式增加會更受歡迎。