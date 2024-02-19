香港綠色周本月辦 召亞太氣候業務論壇

至於綠色金融，陳茂波表示金管局將與世界銀行集團成員「國際金融公司」合辦為期3日的「亞太區氣候業務論壇」，屆時將集合亞太地區的政商領袖和行業代表，探討綠色轉型中各項重要的金融議題。

陳指出，在政府多項支持綠色和可持續金融發展計劃下，前年在香港安排或發行的綠色和可持續債務超過800億美元（約6240億港元），其中相關債券佔亞洲市場35%。他說，香港匯聚不少綠色科技企業及人才及不少綠色資金及金融產品，具備相當優勢發展成為「國際綠色科技及金融中心」。

他又提到，昨日是《粵港澳大灣區發展規劃綱要》發表5周年（詳刊A6），形容5年間整個灣區協作有長足發展，例如去年12月公布的《前海總規》訂明支持深化港深金融融合發展；「跨境理財通2.0」將在下周一（26日）推出，除了提高個人投資額度及擴大合資格產品範圍，也在跨境銷售提供更大空間，方便三地居民跨境多元化配置資產。