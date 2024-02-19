內地英國招聘 建造業專業人員尚欠4000

發展局工程師（工務政策）盧丹丹稱，該局今年初聯同工程相關學會和商會，於英國3個地區舉辦招聘活動，向當地準畢業生及年輕專業人才介紹香港建造業機遇，有10間大學參與。除了海外大學，盧稱局方亦聯同本港建築工程企業於去年第二季起到訪內地10間大學，舉辦招聘活動向學生講解香港建造業發展；招聘反應熱烈，參與企業超過40間，至今已有127名非本地畢業生獲聘並到港工作。

網誌引述其士國際集團主席兼董事總經理郭海生稱，該集團聘請專業畢業生一直困難，去年透過發展局內地招聘計劃，聘請13名畢業生。他認為內地有很多有理想和理念的優秀學生，公司其中一名去年聘用的助理工程師工作表現和態度都令部門主管滿意。奧雅納東亞區人力資源董事龐燕妮則稱公司聘請人才不易，高興政府去年放寬人才入境門檻，擴大「人才清單」涵蓋的專業，令「發展及建造」行業領域受惠，加快申請程序。