研發中心商品收入增1/3 上年度1.3億

研輕身混凝土 長者屋應用

5所政府成立的研發中心之研發項目開支，主要由創科署的創新及科技基金撥款資助，另包括業界贊助。李國彬表示，研發中心的商品化收入增加，反映成果轉化工作的成效，亦能貼近市場需要。

李舉例，NAMI的高強度輕質混凝土結合理大的高強度鋼材，研發出混合式組裝合成建築（MiC）技術，已在市場應用，比傳統混凝土輕40%，隔熱效能亦較傳統高3倍。另外，由物流及供應鏈多元技術研發中心（LSCM）研發的電動手推車系統，以人工智能技術研發，當人施力推車或轉向時，該系統可自動將力度放大數倍，現時已於莊臣有限公司試用，有助工人搬運清潔工作時省力，減低受傷風險。

擬建微電子研發院 元朗設「中試線」

此外，政府擬在港設立微電子研發院，李國彬稱其運作模式會參考現有5所政府研發中心，由政府全資擁有，設有由政府委任的董事局，目標成為「亞太區內領先機構」，聚焦第三代半導體發展。李表示，香港無中試設施（創科研究轉為成果或產品前的測試場地或設施），科研企業在量產前做測試要到境外，需更多時間及成本，微電子研發院日後在元朗的微電子中心設置中試線，可促進研發和產業化。

至於由科技園公司在元朗創新園興建的微電子中心，李國彬稱大廈的外殼已興建，科技園公司去年底取得入伙紙，現正裝置潔淨室、危險品儲存倉庫、廢料處理等專項設施，期望今年內完成，讓企業及微電子研發院陸續進駐。