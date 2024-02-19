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「產學研1+」掘創科商機 八大遞94申請 資助結果料下月出爐 創科署長：另邀40專家檢討InnoHK

【明報專訊】政府去年10月推出「產學研1+計劃」，鼓勵大學團隊聯同業界推動科研成果轉化。創新科技署長李國彬總結一年工作時透露，該計劃首輪收到94份申請，爭取在下月底公布申請結果，會視乎項目是否具創新性及具商品化潛質，將為每個項目作「同行評審」及「商業評審」，由督導委員會審核，強調重視質素。另外，創科署已邀40名海內外專家檢討「InnoHK平台」，檢視平台各中心的研究及商品化成果等，目標今年內完成。

明報記者 鄭律銘

「產學研1+計劃」每個項目資助上限1億元，8間教資會資助大學各可交最多15份申請，去年11月截止。多間大學回覆本報確認有提交申請，其中嶺大提交的項目涵蓋人工智能與健康、碳中和、新材料與新能源，稱有關申請由學院及系所協調後確定；城大提交的項目包括生物科技、金融科技及綠色科技等，稱由校外專業人士組成的遴選委員會審核每宗申請。

申請由大學提交，被問及是否意味獲批機會大，李國彬接受包括本報在內的傳媒訪問時表示，審批看重質素，「一定不會說你入（申請）我就實批」，「有校長走來問我，心目中有否百分比？我們真的沒有」。他說，由政府成立的督導委員會將盡快召開首次會議，料今月及下月內召多次會議跟進。

技術商業獨立評審

督導會委員涵大學高層

據政府早前公布，督導委員會主席為科技創新界議員邱達根，有13名委員及兩名政府當然委員，包括浸大中醫藥學者卞兆祥、港大經管學院院長蔡洪濱、理大校長滕錦光、數碼港董事局主席陳細明、香港科技園主席查毅超等，任期到明年12月底。

李國彬說，每項申請須接受「技術層面」及「商業可行性」評審，前者會沿用學術界同行評審機制，就每份提交邀請3至5名相關科技範疇專家，各自評估後提交報告，負責評估的專家必須無利益衝突；商業評審則委託顧問公司負責。李表示，評審設評分，審核時亦重視項目的具體內容，最終決定由督導委員會負責。

大學團隊發明者產權利益至少七成

為鼓勵研究人員從事商品化工作，李表示，「產學研1+計劃」引入新舉措，規定大學團隊或發明者在項目中，獲取知識產權利益分配要達至少七成，具體安排由大學與相關團隊洽商。

另外創科署正檢討上屆政府設立的「InnoHK創新香港研發平台」，目標今年內完成。李國彬稱現時平台設立29所研發實驗室，不少已運作至第三或第四年，故去年12月邀請逾40名海內外專家做中期檢討，檢視範圍包括各中心的研究成果及科學價值、研究成果的社會影響力或商品化。

李稱，InnoHK帶來不少優秀科研成果，例如由科大校長葉玉如帶領的「香港神經退行性疾病中心」，開發出無創阿茲海默症血液測試，準確度逾96%，助病發前及早識別。

稱創科基金「引資」翻倍有成果

李國彬亦總結「創新及科技基金」撥款情况。基金下設18項資助計劃，例如新型工業化資助計劃、科技券等，去年首11個月支持2萬個項目，較前年全年的1.7萬項多約一成，去年批出承擔額達67億元，較2020年的41億元增加四分之一。他稱，基金下的計劃設配對要求，政府資助需配對市場一定比例資金，相關計劃引入的私營市場金額，由2019年的6.6億元增至去年的17.5億元，增幅近1.7倍，反映政府資助計劃能帶動市場投入創科發展。

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