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灣區熱搜：專家：單向開放多 宜雙向流動

【明報專訊】中國（深圳）綜合開發研究院常務副院長、研究員郭萬達對本報稱，大灣區建設5年來，除基建設施「硬聯通」做得不錯外，對香港「單向開放」亦有成果，如港澳青年北上創業、香港院校在內地開辦分校等，而未來更應「雙向奔赴」，吸引內地人才和企業到香港發展。

「3年疫情期間，雖然口岸開放受影響，但硬件建設如皇崗口岸的改造沒有受影響，這些基礎設施『硬聯通』的部分是做得好的。」郭萬達又認為廣東在對港單向開放上做得不錯，便利港人到當地工作生活，包括使用移動支付、銀行開戶、子女教育等，支持港澳青年北上創業及香港院校到內地開設分支機構。他指做得不好的是「軟聯通」方面，在制度開放、要素流動、規則銜接方面和《規劃綱要》的要求仍有差距，對科技創新協同、優質生活圈建設都有影響。

內地企業人才也要南下

郭萬達又提到，目前內地和香港都面對經濟前景信心問題，但「任何一次真正的走出低迷，是要靠產業革命，如果不靠產業推動，就是泡沫」。他指香港擔心資金、人往北走，導致香港空心化，將來消費、投資應要「雙向奔赴」，「現在人才開始雙向奔赴了，香港人才到內地創業，內地人才也到香港，未來應研究如何令資源流動更加開放，既能推動香港人才、投資北上，也能推動內地企業南下，這才是未來融合的方向」。

相關字詞﹕大灣區規劃綱要 大灣區

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