明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

灣區熱搜：灣區規劃5周年 伙港澳建創新策源地 引領高質量發展 冀深化產業科技合作

【明報專訊】昨日是中央印發《粵港澳大灣區發展規劃綱要》5周年，廣東省召開全省高質量發展大會，廣東省委書記黃坤明強調要以科技創新推動產業發展，如果錯失機會就會落後，而大灣區應當扮演「創新策源地」的角色。廣東省長王偉中稱，希望在產業科技領域與港澳合作。

明報記者 林迎

黃坤明昨致辭稱，要攜手港澳加快建設大灣區高水平人才高地，吸引全球高層次創新型人才，並要「視人才為珍寶」，讓人才有用武之地。他指出，在產業科技創新方面，要特別感謝港澳各方大力支持，感謝海外華僑華人提供的幫助。

黃坤明：須抓住機遇 否則被拋離

黃坤明強調，每次科技革命和產業變革都是「點上爆發，局部突破」，英國曼徹斯特、德國魯爾、美國矽谷都扮演過「創新策源地」的角色，而新的「科學的春天」即將到來，廣東應努力成為「創新策源地」，「抓住了機遇，我們就能實現換道超車、後發崛起；錯失了機遇，我們的差距可能被進一步拉大，又將在不利的位勢徘徊。這一次，我們（廣東）有機會也一定要挺立在科技浪潮的潮頭」。

王偉中希望港澳與廣東攜手深化產業科技等重點領域合作，合力把粵港澳大灣區打造為引領中國高質量發展的動力之源。廣東省發展改革委主任、省大灣區辦主任艾學峰亦表示，將加快建設粵港澳大灣區國際科創中心、綜合性國家科學中心，統籌推進深圳光明、東莞松山湖、廣州南沙三大科學城建設，構建深港河套和粵澳橫琴「兩點」、廣深港和廣珠澳「兩廊」的創新格局。他強調要抓好河套深港科技創新合作區深圳園區建設，聯同香港打造國際一流科技創新平台，促進科研資金等創新要素跨境便捷流動。

中國工程院院士、深圳灣實驗室主任顏寧在大會分享道，今年是她在深圳過的第二個農曆新年，原本還在想自己與深圳的honeymoon（蜜月期）結束後會怎樣，但已變成了honey year，正在向honey life發展。過去一年她在深圳籌設深圳醫學科學院，已吸引70名優秀人才獨立領導實驗室，95%以上直接聘自海外。顏寧又讚賞各級政府部門的服務與保障工作，「過去一年我感受到前所未有的創業的快樂，體會到了夢想成真的成就感」。

蔡冠深：兩地合作 不用單打獨鬥

與會的政務司長陳國基會後表示，黃坤明提到建設大灣區高水平人才高地，而本港的人才計劃至今吸引約24萬人申請來港，當中超過一半是內地人才及專才，歡迎他們來港發展，相信廣東及包括香港以內的整個粵港澳大灣區，未來發展一定好。

全國政協常委、香港中華總商會主席蔡冠深稱，廣東在新春開工首日召開高質量大會，感受到廣東的積極向上，香港也應懷着奮鬥精神，「香港融入大灣區發展不是說全部人北上，而應該是雙向的，也要吸引內地的人才和企業到香港，互相促進合作發展」。

至於旅遊及消費方面，蔡冠深說，雖然深圳「又平又靚」，但香港有精彩的演唱會、體育賽事和西九文化區等，可吸引遊客到訪。他又說過去5年廣東科技突飛猛進，經濟總量更上一層樓，與香港差距進一步拉大，但香港有國際化優勢，內地企業要「走出去」向一帶一路進軍，可與香港企業合作，不用「單打獨鬥」。

相關字詞﹕粵港澳大灣區發展規劃綱要 大灣區 大灣區規劃綱要

上 / 下一篇新聞