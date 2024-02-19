灣區熱搜：灣區規劃5周年 伙港澳建創新策源地 引領高質量發展 冀深化產業科技合作

明報記者 林迎

黃坤明昨致辭稱，要攜手港澳加快建設大灣區高水平人才高地，吸引全球高層次創新型人才，並要「視人才為珍寶」，讓人才有用武之地。他指出，在產業科技創新方面，要特別感謝港澳各方大力支持，感謝海外華僑華人提供的幫助。

黃坤明：須抓住機遇 否則被拋離

黃坤明強調，每次科技革命和產業變革都是「點上爆發，局部突破」，英國曼徹斯特、德國魯爾、美國矽谷都扮演過「創新策源地」的角色，而新的「科學的春天」即將到來，廣東應努力成為「創新策源地」，「抓住了機遇，我們就能實現換道超車、後發崛起；錯失了機遇，我們的差距可能被進一步拉大，又將在不利的位勢徘徊。這一次，我們（廣東）有機會也一定要挺立在科技浪潮的潮頭」。

王偉中希望港澳與廣東攜手深化產業科技等重點領域合作，合力把粵港澳大灣區打造為引領中國高質量發展的動力之源。廣東省發展改革委主任、省大灣區辦主任艾學峰亦表示，將加快建設粵港澳大灣區國際科創中心、綜合性國家科學中心，統籌推進深圳光明、東莞松山湖、廣州南沙三大科學城建設，構建深港河套和粵澳橫琴「兩點」、廣深港和廣珠澳「兩廊」的創新格局。他強調要抓好河套深港科技創新合作區深圳園區建設，聯同香港打造國際一流科技創新平台，促進科研資金等創新要素跨境便捷流動。

中國工程院院士、深圳灣實驗室主任顏寧在大會分享道，今年是她在深圳過的第二個農曆新年，原本還在想自己與深圳的honeymoon（蜜月期）結束後會怎樣，但已變成了honey year，正在向honey life發展。過去一年她在深圳籌設深圳醫學科學院，已吸引70名優秀人才獨立領導實驗室，95%以上直接聘自海外。顏寧又讚賞各級政府部門的服務與保障工作，「過去一年我感受到前所未有的創業的快樂，體會到了夢想成真的成就感」。

蔡冠深：兩地合作 不用單打獨鬥

與會的政務司長陳國基會後表示，黃坤明提到建設大灣區高水平人才高地，而本港的人才計劃至今吸引約24萬人申請來港，當中超過一半是內地人才及專才，歡迎他們來港發展，相信廣東及包括香港以內的整個粵港澳大灣區，未來發展一定好。

全國政協常委、香港中華總商會主席蔡冠深稱，廣東在新春開工首日召開高質量大會，感受到廣東的積極向上，香港也應懷着奮鬥精神，「香港融入大灣區發展不是說全部人北上，而應該是雙向的，也要吸引內地的人才和企業到香港，互相促進合作發展」。

至於旅遊及消費方面，蔡冠深說，雖然深圳「又平又靚」，但香港有精彩的演唱會、體育賽事和西九文化區等，可吸引遊客到訪。他又說過去5年廣東科技突飛猛進，經濟總量更上一層樓，與香港差距進一步拉大，但香港有國際化優勢，內地企業要「走出去」向一帶一路進軍，可與香港企業合作，不用「單打獨鬥」。