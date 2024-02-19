首年「套餐式收費」服務比例低 料改契後達標

2021年啟用的中大醫院須透過套餐收費提供標準病牀服務，契約要求由營運首年佔住院病牀日數的五成，逐漸增至第十年的七成，惟營運首年比例為兩成。醫衛局回覆本報稱，新契約下套餐收費達標公式，將計算私院以套餐收費為本地居民提供標準病牀的住院日數及日間服務宗數，佔全年相關標準病牀住院日數及日間服務宗數的百分比，政府正審核該院履約情况。

馮康說原有方程式以套餐收費的標準病牀住院日數，除以醫院全年所有病牀的住院日數，從數學來說不正確，新方程式較合理。他稱初步計算套餐收費比例將達標，具體比例要由政府審核，暫不便透露。

關注病人權益的社協幹事彭鴻昌認為，事實反映該院運作未如預計理想，導致按原本方程式計算無法達標，認為新計法合理。立法會衛生事務委員會主席陳凱欣期望該院一併交代以新舊方程式計算的套餐收費比率，公眾才能比較，了解該院過去一年有否努力達標。