中大醫院：尚無力還款 擬續延 明年料收支平衡 將「盡推」套餐式收費

明報記者 張逸羲

2021年開業的中大醫院受新冠疫情影響，無法如期於去年3月償還首期逾6億元貸款；政府去年2月提出順延5年還款，同月底修訂至「2+3」方案，向立法會財委會闖關成功。醫衛局回覆本報稱正檢視該院營運狀况，將適時向立法會衛生事務委員會作出年度匯報，並視乎實際情况安排向財委會尋求批准順延餘下3年貸款。

馮康稱本港過去一年醫療復常速度快，該院最新財務狀况樂觀，與去年向立法會交代的推算相若，惟具體數字暫不便透露。他稱該院現時主要客源來自本地，通關後多了內地客，但為數不多。被問到會否考慮提早還款，他稱按原定計劃推進，差不多要向立法會交代最新財况。

該院去年推算2025年起6月將達收支平衡，料現金結餘2.89億元。若屆時開始還款，據本報計算，結餘將跌至負3.4億元。

馮康：向醫局「填服務」非「還債」

「2+3」方案要求該院提供公共醫療服務，以抵消延長還款期間的應繳利息。馮康稱現時撥出的16張住院病牀使用率高，接收新界東和九龍東聯網病人，亦提供專科門診、日間手術和放射診斷，另擬今年底增撥更多病牀。

中大醫院肩負政府推動私院採納套餐式收費等新模式的使命，被問現時「欠債纍纍」是否立壞榜樣，馮康強調非「還債、欠債」概念，向醫管局「填服務」反能促進公私營協作，加強該院為公私營體系搭橋的角色，又稱最近得悉不少保險公司歡迎套餐收費，強調將「盡推」套餐，「與還債是兩回事」。

陳凱欣：倘運作穩定 無原因不批

立法會衛生事務委員會主席陳凱欣稱暫未收到該院匯報財務的通知。她認為該院作為中價位、具質素的醫療機構自然「有辣有唔辣」，服務模式長遠能吸引市民，但亦不能預期兩年內可逆轉財務；若運作穩定，無原因不批准順延多3年還款。關注病人權益的社協幹事彭鴻昌認為，過去數年反映政府單靠服務契約介入中大醫院運作，未能令其有足夠競爭力，建議考慮更強硬介入措施。

政府可委任人選加入中大醫院董事局，以加強與該院溝通和監管。據悉獲委任董事為港大校委會委員陳衍里，曾與醫衛局長盧寵茂組隊參選醫委會落敗。