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港聞二

招法庭手語傳譯 僅兩人通過考核

【明報專訊】司法機構於2021年招募新一批手語傳譯員，中大手語及聾人研究中心副主任施婉萍獲邀協助設計試題，挑選合資格的傳譯員，最終只有兩人通過考核。施婉萍形容「心裏面很鬱悶」，反映手語傳譯員在法律方面的訓練不足，所以法律手語資源庫是協助傳譯員進步的其中一步，也使本港手語發展穩定下來。

司法機構回覆查詢稱，2021年公開招募特約手語傳譯員接獲18份申請，最終兩人通過手語能力測試及遴選程序，獲委任為特約手語傳譯員；現時司法機構政務處名單中，共有14名手語傳譯員。

教材未細分範疇 學者盼資源庫協助

施婉萍透露，部分報考的手語傳譯員具一定經驗，卻遭遇「滑鐵盧」無法通過考核，原因是坊間欠缺相關手語訓練的資源。她想起歐美的手語傳譯教材細分至醫療、法律等層面，香港卻只有一般的傳譯訓練，希望手語資源庫成為好的範本，「可以幫到大家，令傳譯員的路走得更好」。

有說香港沒有固定手語標準，或造成混亂。施婉萍釐清手語存在不同變體，聾人打手語不會看手部動作，亦會用面部表情傳意，例如「留案底」可以是拇指按掌心，猶如留下污點，也可以是多隻手指按掌心，模仿刑事紀錄的文件夾，混合使用手語乃常見做法。對她而言，聾人明白了字詞背後的知識，就會慢慢發展清晰又自然的手語打法，「統一香港手語，並非手語資源庫的目的，我們覺得要提供一個更visible（可見）的社會環境，讓手語慢慢穩定下來」。

相關字詞﹕法律 手語傳譯 司法機構

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