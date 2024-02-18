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中大手語短片 教聾人法庭程序 明年上載資源庫 傳譯員盼知權利可自救

【明報專訊】法庭審訊偶爾出現唇槍舌劍場面，健聽者聽得明白，聾人和弱聽者卻要花費額外時間和輔助工具，才能跟上對話內容。有見及此，中大手語及聾人研究中心將於2025年推出網上手語資源庫，以手語短片向聾人講解法庭程序和法律知識。2019年發生聽障男生涉襲警案，他原被判罪成，其後上訴庭基於他原審時未能跟上審訊及詞不達意，將案發還重審，男生最終被判無罪。有手語傳譯員受案件啟發，盼各界更有意識保障聾人權利，「只要任何一個人有少少意識，整件事的結果可能很不同」。

明報記者 余卓祈

中大手語及聾人研究中心主任、語言學及現代語言系教授鄧慧蘭從事手語研究多年，她說觀察到聾人一般不諳法律專有名詞，上庭時不知所措，在司法程序容易吃虧。同學系副教授施婉萍說，健聽者至少有基本法律思維，聾人甚少用手語表達法律概念，應該有系統地整理相關手語。

學者：聾人少談法律概念易吃虧

研究中心獲政府「社創基金」撥款40萬元，初步以簡述司法機構、尋求司法權利，以及司法程序為主題，拍攝40多條手語短片，將於明年上載至網站。司法機構特約手語傳譯員胡歷恩參與製作短片，除了向聾人講解打官司程序，她更期望聾人觀看片段後，知道自己享有聯合國《殘疾人權利公約》的法律權利，必要時可以自救。

聆訊可申翻譯字幕 「最重要懂提出」

胡歷恩記得有一次，法庭拒判感化令，直接判一名聾人入獄。她將口頭判決翻譯為手語，用手語打出「感化令」一詞，聾人被告看來不明所以，就被庭警匆匆拉入囚室。法庭程序節奏快，作為傳譯員的她來不及深入解釋，亦不確定當事人腦海是否有相應概念，所以想在制度外「補位」，用其他渠道協助聾人社群。她略帶激動說，現時司法機構網頁列出聾人上庭可以申請的服務，但最重要是告訴所有聾人，他們有權獲得需要的溝通或調適配套，「你究竟要手語翻譯、要字幕，還是要紙筆？你記得提出」。

原審時跟不上 聽障生重審脫襲警罪

聽障被告羅鎮傑被控於2019年9月襲警，原被裁定罪成及判入更生中心，他其後上訴，高等法院指他原審時一併戴上助聽器及聽取傳譯的耳機，或未能完全跟上審訊，指原審控辯雙方及裁判官「全世界犯錯」。案件重審時，被告獲安排即時字幕服務，最終罪脫。胡歷恩說，羅鎮傑不諳手語，慣以文字或唇語溝通，但最初不知道如何向法庭提出要求，法律界和司法界亦對其理解不足，構成重重障礙，「很多群體都需要更強的意識，才可以承托到一個更平等的社會」。

事務律師張浩然有份為手語短片提供意見，亦會為法律系學生舉辦工作坊，希望法律界了解聾人處境。他留意到，最常見是大律師會問證人「被告用什麼武器襲擊你？」但在聾人的世界，只有間尺、手槍等具體武器有對應的手語，概括性的字眼會使聾人一頭霧水，值得法律從業員關注。

司法機構：持續檢視安排確保公義

由申請撥款到撰寫短片腳本，乃至將腳本文字譯為手語，建立手語資源庫需時逾兩年，增加聾人法律意識則是更長遠的事。胡歷恩盼望聾人獲取基本知識後，也會用手語討論法律問題，更完整地參與社會。除了上法庭，聾人亦會去警署、找律師等。施婉萍笑言一旦取得更多撥款，希望手語資源庫展開第二階段，涉獵其他議題。

司法機構回覆稱，殘疾的訴訟人可按需要申請於法庭程序或聆訊使用特定設施和服務，以協助參與法庭程序；司法機構會持續檢視安排，確保司法公義。司法機構於去年為有需要者提供紅外線耳機或語音助聽器、手語傳譯服務、即時語音轉換文字服務，分別約640、90及20次。

相關字詞﹕中文大學 司法機構 法律 手語傳譯 弱聽 聾人

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