成因包括基因病煙酒 病徵似抑鬱易誤診

病發中期暴躁 照顧者難處理

崔志文說，早發性腦退化症由病發早期至晚期一般歷時約2至10年，相對老年腦退化症較短。當進入中期階段，患者會開始變得多疑、脾氣暴躁，甚至出手攻擊，照顧者相對難處理，「因他們活動能力很高，但判斷認知功能相對較弱」。

要照顧兩名處於不同階段的腦退化患者，蕭先生（化名）不時有負面情緒，特別是面對情况較嚴重的媽媽，無數次閃過「大家攬住一齊死」的念頭。他說姊姊記憶力和解難能力衰退影響生活，令家人憂心。他舉例姊姊早年搬家，懷疑怕不懂回家而不出門，「姊夫只好換指紋鎖方便她，不用帶鎖匙，怎料她不敢用、不懂用，不知（手）要放哪裏」，最終花了近一年才適應。

專家倡記錄習慣 供院舍參考

崔志文認為盡早診斷及治療可提高患者生活質素，並給予照顧者過渡期適應。他建議患者一旦確診，照顧者宜為他們製訂「預設照顧計劃」，記錄其生活習慣、興趣及社交圈子，增進對患者的照顧，延後踏入中期階段；同時可將有關紀錄供日後入住的日間中心或院舍參考。