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港聞

港聞二

成因包括基因病煙酒 病徵似抑鬱易誤診

【明報專訊】腦退化症護理專家崔志文稱，早發性腦退化症牽涉很多成因，包括基因疾病、吸煙飲酒等習慣，初期常見病徵包括記憶力衰退、表達能力下降，並出現冷漠、焦慮不安等情緒，患者會以為負面情緒是因壓力大所致，即使初期接受磁力共振（MRI）檢查，腦部或未出現明顯萎縮；而用於檢測認知障礙的篩查評估「MoCA」，亦有可能因患者教育水平高而影響分數，故發病初期難以察覺。他說，早發性腦退化症與抑鬱症部分病徵相似，亦有可能被誤診，影響之後專業介入的成效。

病發中期暴躁 照顧者難處理

崔志文說，早發性腦退化症由病發早期至晚期一般歷時約2至10年，相對老年腦退化症較短。當進入中期階段，患者會開始變得多疑、脾氣暴躁，甚至出手攻擊，照顧者相對難處理，「因他們活動能力很高，但判斷認知功能相對較弱」。

要照顧兩名處於不同階段的腦退化患者，蕭先生（化名）不時有負面情緒，特別是面對情况較嚴重的媽媽，無數次閃過「大家攬住一齊死」的念頭。他說姊姊記憶力和解難能力衰退影響生活，令家人憂心。他舉例姊姊早年搬家，懷疑怕不懂回家而不出門，「姊夫只好換指紋鎖方便她，不用帶鎖匙，怎料她不敢用、不懂用，不知（手）要放哪裏」，最終花了近一年才適應。

專家倡記錄習慣 供院舍參考

崔志文認為盡早診斷及治療可提高患者生活質素，並給予照顧者過渡期適應。他建議患者一旦確診，照顧者宜為他們製訂「預設照顧計劃」，記錄其生活習慣、興趣及社交圈子，增進對患者的照顧，延後踏入中期階段；同時可將有關紀錄供日後入住的日間中心或院舍參考。

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