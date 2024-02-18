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盧寵茂：急症費調整考慮公私營價差 私院最平230元最貴逾2000 彭鴻昌：公營醫療非商品

【明報專訊】政府正檢視公營醫療服務收費，包括研究公立醫院急症室收費「可加可減」。醫衛局長盧寵茂接受商台訪問，被問到會否將現時公院180元收費大幅加至私家醫院急症室的400至500元水平，他說目前未有任何定案，但承認公私營服務收費差距肯定是考慮因素之一。本報檢視全港13間私院網頁資料，有11間提供急症或24小時門診服務，大部分分時段收費，最便宜230元，最貴逾2000元，且收費僅為診金，不包括藥費及化驗費等。有關注病人權益的組織認為，私院收費架構有商業考慮，但公營醫療服務並非商品，當局不宜直接比較公私營收費差距。

本報昨檢視全港13間私院服務資料，顯示播道醫院及寶血醫院（明愛）未有提供急症或24小時門診服務，其餘11間均有提供，大部分分時段收費，收費最低的是位於九龍的聖德肋撒醫院及位於港島的聖保祿醫院，24小時門診最低收費230元（不包括藥費），較公院急症室收費多50元；港安醫院（司徒拔道）急症服務則全日劃一收費1000元。中大醫院在分時段下再按緊急程度、有否預約而收費不同，非緊急個案較便宜，最便宜380元，緊急個案收費則多近一倍，最少要700元。模式與盧寵茂提出的「可加可減」不同，盧早前曾稱最緊急兩類病人可減費，次緊急及非緊急則加費。

盧：會顧市民負擔接受程度

盧寵茂於商台昨日播出的訪問稱，調整急症室收費除了考慮成本，亦要顧及市民負擔比率和接受程度，也要保障弱勢社群能獲適當服務，強調正式推出方案前會就基本建議諮詢業內人士及市民。

彭促做好豁免機制

免損中下階層求診意欲

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌稱，如公院收費加至私院400至500元水平，即為現時收費的兩倍多，加幅對中下階層打擊大，憂影響求診意欲。他認為私院的分時段、藥費檢驗費另計的收費模式有其商業考慮，例如人手成本等，但公院醫療服務不是商品，屬社會廣泛需求，認為當局將公院收費直接與私院比較不恰當。

彭關注若參考私院收費，公院收費模式會否亦需跟隨，但分時段收費對病人不公道，因「病人無得揀自己幾時發病」，而如醫生認為有必要照X光、驗血等，逐項收費下病人出於經濟原因拒絕，屆時或延誤診斷及治療，認為公院服務應維持「全包」。他說，如公院急症室收費參考私院定價，當局必須做好豁免機制，確保不會影響弱勢社群求診。

急症醫揚言倘大幅加價辭職盧信開玩笑

明愛醫院急症室醫生李福基早前接受傳媒訪問，質疑調整收費難為前線醫護，更揚言若大幅加價會辭任；盧寵茂翌日到明愛醫院巡視，並與李對談。盧昨回應事件，稱相信對方受訪時只是開玩笑，李很有熱誠，「唔會因為我講一句說話就唔做」。

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