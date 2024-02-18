明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

颳大風轉掛兩細心 有讚「心心相印」有嘆掃興

【明報專訊】巨型紅心裝置「Chubby Hearts Hong Kong」正於香港各處展出。其中中環直徑12米的巨心昨因風速超出可承受上限需暫時收起，主辦方改為首次展出兩個直徑3米的紅心，吸引不少巿民打卡，有人形容心心相印。項目由文化藝術盛事基金資助780萬元推行，由2月14日展出至本周六（24日），目標10萬人次觀賞。主辦單位昨稱，首3日參觀總人數已逾20萬，遊客佔比維持兩成以上。

據了解，現場有技術人員24小時監測，風速一旦達約3號強風信號的水平，即每小時41公里或以上，就會暫時拆除。主辦單位昨亦在大嶼山昂坪市集展出另一紅心，背景有天壇大佛。

本報記者昨午1時許在皇后像廣場觀察，工作人員正收起直徑12米的紅心，在場數十名市民及遊客把握機會「打卡」留念。

一家三口到場欣賞裝置的市民鄺女士形容，紅心為皇后像廣場一帶增添不少人流和活力，但她稱兒子對紅心要收起有「少許掃興」，慶幸主辦單位展出另外兩顆紅心。

遊客驚訝值780萬 「比想像普通」

台灣遊客楊先生原本不知悉本港有紅心裝置，在友人推介下午飯後路經一帶「湊熱鬧」。他形容紅心比想像中普通，對整個項目值數百萬元感驚訝。去年巨型黃色橡皮鴨再臨本港，居於高雄的他提到，黃鴨上月起在當地登場並有「鋪天蓋地式」宣傳，包括車身黃色的計程車貼上小鴨貼紙後全天候流動宣傳，又說展品附近設美食及商品攤檔，平日和假日都吸引不少人到場「朝聖」。而令他印象最深刻的是黃鴨有時會「嘴對嘴」擺放在一起，形容令人很驚喜。

另外，去年《施政報告》稱文體旅局去年內會公布和推展《文藝創意產業發展藍圖》，至今未面世。局方昨回覆稱，政府在草擬期間收到很多不同意見，正整理意見並就藍圖擬稿，稍後諮詢文化委員會，修訂完畢後盡早公布。

相關字詞﹕巨型紅心 Chubby Hearts

上 / 下一篇新聞