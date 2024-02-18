颳大風轉掛兩細心 有讚「心心相印」有嘆掃興

據了解，現場有技術人員24小時監測，風速一旦達約3號強風信號的水平，即每小時41公里或以上，就會暫時拆除。主辦單位昨亦在大嶼山昂坪市集展出另一紅心，背景有天壇大佛。

本報記者昨午1時許在皇后像廣場觀察，工作人員正收起直徑12米的紅心，在場數十名市民及遊客把握機會「打卡」留念。

一家三口到場欣賞裝置的市民鄺女士形容，紅心為皇后像廣場一帶增添不少人流和活力，但她稱兒子對紅心要收起有「少許掃興」，慶幸主辦單位展出另外兩顆紅心。

遊客驚訝值780萬 「比想像普通」

台灣遊客楊先生原本不知悉本港有紅心裝置，在友人推介下午飯後路經一帶「湊熱鬧」。他形容紅心比想像中普通，對整個項目值數百萬元感驚訝。去年巨型黃色橡皮鴨再臨本港，居於高雄的他提到，黃鴨上月起在當地登場並有「鋪天蓋地式」宣傳，包括車身黃色的計程車貼上小鴨貼紙後全天候流動宣傳，又說展品附近設美食及商品攤檔，平日和假日都吸引不少人到場「朝聖」。而令他印象最深刻的是黃鴨有時會「嘴對嘴」擺放在一起，形容令人很驚喜。

另外，去年《施政報告》稱文體旅局去年內會公布和推展《文藝創意產業發展藍圖》，至今未面世。局方昨回覆稱，政府在草擬期間收到很多不同意見，正整理意見並就藍圖擬稿，稍後諮詢文化委員會，修訂完畢後盡早公布。