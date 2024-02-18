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港聞

港聞二

港科企研發零塑植物餐具 可焗可冰可自然分解

【明報專訊】翻查環保署綠色餐具平台，目前有45間餐具供應商通過審核。本報檢視多個供應商的網頁，顯示生產非塑膠餐具來自不同物料，包括木製餐具、甘蔗渣紙漿碟、天然竹纖吸管、無塑水性塗層紙碗等，品質認證亦來自不同認證機構，包括美國食品及藥物管理局（FDA）、歐盟的無塑認證Flustix等。當中有本地科研究公司利用多種植物纖維，加壓成為零塑膠的複合物料，餐具毋須髹上防水塗層，可盛載冷熱飲品，亦可直接放入焗爐加熱，以及在零下十多度冷藏食物，解凍後直接加熱。該公司稱產品零售價與市場的替代品相若，相信具競爭力。

毋須塗層 稱售價有競爭力

位於科學園的寰科創新有限公司（Ecoinno）於2011年成立，致力研發新物料，在毋須加入任何塑膠原料下製成各種即棄餐具。該公司首席執行官陳大仁強調，公司不止研發即棄餐具，而是研發新物料，以物理方式將各種植物纖維壓成複合物料。陳大仁解釋，紙張纖維之間有空隙，故會透氣，用作盛載液體亦會滲漏，若可做到纖維之間密不透風，就不會滲漏。該公司的研究取得突破，毋須加上任何塗層，做到完全走塑，亦可在自然環境下生物分解，使用後可直接運到廚餘廠，轉廢為能。寰科創新擬在東莞石龍設廠量產，售價與其他替代品相若，每個杯及餐盒售價分別約0.8元及2.7元，相信具競爭力。

倡下階段管制研禁「水性塗層」

對於首階段管制計劃容許即棄餐具含有「水性塗層」，陳大仁認為環保署應向市民多加解說「水性塗層」特性，使用不當會否釋出微塑膠等。他表示理解，若首階段管制禁止以「水性塗層」生產即棄餐具，市場替代品會大減，認為下階段管制應認真考慮是否淘汰這些物料。

黃家和：替代品貴五成 業界觀望

餐飲聯業協會會長黃家和表示，現時距離實施只有約兩個月，仍有不少餐飲業界在蒐集資料，例如替代餐具價格及質素等，而由於一般替代餐具的價格較塑膠貴三至五成，部分外國入口的替代餐具更高數倍，非一般食肆可負擔，業界仍抱觀望態度。黃說，政府近年推動走塑運動見成效，在婚宴亦見有人自備餐具，認為落實首階段管制即棄膠餐具後，政府應加強宣傳鼓勵市民外賣走塑。

（城市保育）

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