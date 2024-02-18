走塑餐具供應商 近兩成用含膠塗層 環保署：確保多替代品、不礙回收 回收業促長遠規管

明報記者 馬耀森

新興「水性塗層」 入海成微塑膠

行政會議成員、碳中和及可持續發展委員會主席林正財早前接受本報專訪稱，碳中和及可持續發展委員會前身的可持續發展委員會曾研究發現，除了傳統塑膠，可降解塑膠亦有塑膠成分，落入海洋會產生微塑膠，「可降解塑膠不代表解決問題」，至於新興物料水性塗層，他說委員會當時未有研究，但他同意受規管即棄餐具不應有塑膠成分。

首階段管制即棄膠餐具禁止銷售即棄發泡膠餐具，以及禁止食肆向堂食顧客提供即棄膠餐具，另對即棄膠餐具的物料亦有規定，除禁售以傳統塑膠製造的餐具（如發泡膠、聚對苯二甲酸乙二醇酯（PET）、聚丙烯（PP）），其他如氧化式可分解塑膠、生物降解塑膠（例如聚乳酸（PLA））等同樣納入規管，但不包括植物纖維及只作為添加劑的物料（如黏合劑）。

環保署就管制計劃推出專題網站「截塑」，除了管制詳情，亦設立「綠色餐具平台」，供合資格供應商及餐具產品登記，「讓飲食業界及市民可更好地掌握市場所提供的不同選擇」。

被問到「水性塗層」可能含塑膠成分，環保署回覆稱，「『水性塗層』一般常用於非塑膠的紙製容器，例如杯、盒、碗等，以提供防水防油功能。」而由於這類紙製容器的水性塗層分量少，且性質與油墨等的添加劑相似，不影響紙製容器可回收性，故水性塗層的紙製容器屬新法例下容許的替代品，亦可確保市場有更多替代品供業界及市民選擇。

環團促政府講清塗層特性

環保署表示，現時「綠色餐具平台」共有45間餐具供應商登記，當中8間登記的產品為「水性塗層」紙製產品。本報翻查多家供應商的網頁，有供應商稱「以水性塗層代替以塑膠PE、PP及PLA塗層的產品」，但無進一步披露產品成分。「綠色餐具平台」網站顯示，如要申請成為合資格供應商，需附上物料測試報告或證書，如屬水性塗層產品，需符合中國造紙協會的標準或歐盟的可回收標準。

綠惜地球助理環境事務經理陳永傑表示，「水性塗層」是近年新興物料，用作生產即棄膠餐具，以代替過去聲稱以可降解物料製造的餐具如「生物降解塑膠」、「氧化式可分解塑膠」及傳統塑膠等，成為即棄膠餐具的出路。陳永傑認為，市民單憑「綠色餐具平台」載列供應商自行提供的有限資料，難判斷產品是否完全「走塑」，可安全使用，促當局向市民釐清「水性塗層」的特性，例如盛載熱飲會否釋出微塑膠。

學者：含量遠遜「降解膠」 過渡可接受

城大海洋污染國家重點實驗室主任梁美儀表示，目前廣泛應用的塑膠塗層如「生物降解塑膠」PLA，當中的塑膠成分與其他物料如紙及纖維混合，難分類回收，若落入堆填區數百年也不能分解，會變成微塑膠。至於近年興起的「水性塗層」屬化學聚合物，塑膠是其中一種物質，可回收及再造，用完可利用機器將紙及膠分離，成為可回收物料，若焚化更可轉廢為能。他稱「水性塗層」雖有塑膠成分，但含量遠低於可降解塑膠，作為過渡替代品可接受。

環保廢料再造業總會會長劉耀成表示，「水性塗層」含塑膠，否則難防水及防油，不過含量較少，結構與近年廣泛應用的「生物降解塑膠」不同，理論上可回收及打紙漿，但要將塑膠隔篩出來及收集，否則塑膠可能隨水冲走，最終落入大海，形成微塑膠。劉耀成認為即棄餐具「有膠就應該禁」，不過估計政府希望首階段管制即棄塑膠製品，會有更多替代品應市，作為過渡產品可接受，但長遠應研究是否將「水性塗層」一併納入管制。

（城市保育）