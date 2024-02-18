六旬漢玩滑翔傘迷路 山林宿一宵獲救

警方回應稱，經了解後確認事主前日玩滑翔傘前並沒啟動HKSOS的活動功能，999報案中心因此未能偵測意外發生或取得事主的地理位置。事發後，程式的研發團隊與事主了解，對方表示下載程式後並未詳細試用，亦未完全了解其各項功能。

事主：HKSOS無網絡未能用

警：未完全了解功能

67歲鍾姓事主獲救後稱，出發前看天氣報告已知大霧，但「自己曳」堅持出發，「飛到出去好大霧，睇唔到嘢，返唔到轉頭」，遂在空曠草地緊急降落，「落咗去先知大鑊」，緊急電話及HKSOS應用程式均無法使用，「冇網絡傳送唔到位置，撳咗五六七次（應用程式），後尾就放棄」。求助無門加上天色轉黑，他決定在樹林露宿一宵，至昨天亮後嘗試找路離開，其間電話收到信號，終可報警求援，並向救援人員提供Google Map的GPS定位，最終脫險。

鍾說自己退休前任教英文，過往一直嚮往飛行，約兩年前開始玩滑翔傘，認為今次經歷有驚無險，露宿期間不斷禱告求主帶領，反思「究竟人生係咩呢？係唔係咁樣玩完呢？」他感謝消防員救援，並提醒其他傘友如在樹林降落，或難以被尋獲。

警方昨早約7時接報有男子在馬鞍山玩滑翔傘後迷路，警員及消防員在西貢菠蘿輋登山救援，飛行服務隊直升機亦協助搜索。至早上8時17分，直升機發現事主的滑翔傘，惟因濃霧未能派員拯救，至9時26分由徒步的消防員在大水井附近尋回事主。