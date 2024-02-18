2000防罪CCTV 設告示不公開地點 保安局：防罪犯洞悉保安安排 狄志遠：公開可減私隱憂慮

明報記者 梁敏琪

裝當眼處 會跟私隱署指引

保安局表示，就本階段安裝閉路電視的地點，警方分析了各區罪案紀錄，於全港各區識別出罪案數字較高的地點，亦會考慮於人流較多地方安裝，以協助警方執行人群管理工作。是次計劃安裝的地點均位於公眾地方當眼處，政府會按私隱專員公署建議及指引，在閉路電視監察範圍內設置告示，告知公眾該處有閉路電視監察，惟公開攝錄地點詳情有可能讓犯罪分子洞悉部門的保安安排以至執法能力及技術，故詳細安裝地點不便公開。私隱署不評論個別諮詢及個別機構的行政措施。

8部門共逾萬CCTV

海關入境處不回應數量規格

8個現設管理監察系統的政府部門中，油尖旺區民政處在網頁上載「旺角西洋菜南街一帶閉路電視系統操作指引」，列明在西洋菜南街兩座私樓設8組4K鏡頭，只用於調查高空擲物。食環署在網上公布440處裝設網路攝錄機的地點，攝錄機按需要運作，過去24個月更換近130次錄影位置。

本報向各部門查詢，食環署補充攝錄機最少400萬像素。環保署按查詢提供裝有攝錄系統18區數字，共覆蓋約220處，鏡頭一般為400萬像素。運輸署稱其系統不會錄影，在港島、九龍、新界東及新界西分別約180、200、240及290個，另於14條政府隧道、青沙及青馬管制區共管理約1090個系統，解像度為240p至720p。

康文署及房署有交代系統總數，未有透露鏡頭解像度。康文署表示，截至去年底在轄下場地設置約10,600部閉路電視。房署稱在公共屋邨地下大堂、門口對講機、升降機、大廈出入口、商場及停車場等公用地方裝設約1600套閉路電視系統，另在屋邨外圍配置600套便攜式高空擲物監察系統。入境處及海關分別表示鏡頭數量等詳情不宜公開。

翻查資料，環保署過往曾按區議會要求提供個別地區的攝錄地點。本報去年按公開資料守則向環保署查詢全數攝錄地點，署方回覆稱，若廣泛發放攝錄系統詳細位置，會令打算非法棄置廢物者改到沒受監察的地方，影響執法能力。

警務處長蕭澤頤早前稱防罪閉路電視不排除有人面識別功能。現有鏡頭中，康文署、食環署、運輸署、環保署及油尖旺區民政處管理的系統沒有人面識別技術，入境處、海關及房署未正面回應。

狄志遠認為，有心犯事者自然會事先觀察環境，既然閉路電視會安裝於當眼處，且有告示提醒，「搵唔到理由唔公開」，加上其他部門亦有公開攝錄地點的做法，相信若交代攝錄地點可減低市民的私隱憂慮，並增加政府公信力。

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