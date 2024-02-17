【Emily】家中說英普港人同佔2.1% 2021調查 2024年公布

英普能力 分別31%25%自評不足

有關調查喺2021年9月至12月進行，統計全港544萬個6至65歲人士嘅語言使用情况。其中，最多人喺家中最常講廣州話，佔92.3%；而喺家中最常講英語或普通話嘅就各佔2.1％。呢項調查亦刊登受訪者自評各語言口語能力嘅結果，以英語為例，43.6%自評能力足夠應付日常生活，30.7%自評唔足夠；至於普通話，就有41.4%自評能力足夠應付日常生活，25.3%自評唔足夠。

工作需要學語言佔比6年跌半

因為工作需要而認為需學習或進修上述語言嘅就業人士佔比就持續下跌。比對過往調查，有關佔比由2015年嘅40.1%，跌至2021年嘅20.5%（見表）。受訪者認為最需要嘅學習或進修嘅語言，仍以英文為首，佔70.9%，不過佔比就略低於2015年同2018年嘅調查；反而普通話就呈升勢，升超過9個百分點至26%。