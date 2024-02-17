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港聞二

【Emily】家中說英普港人同佔2.1% 2021調查 2024年公布

【明報專訊】政府統計處每3年調查香港語言使用情况，噚日喺新一期《香港統計月刊》刊登2021年嘅調查結果。調查顯示，喺家中最常講嘅語言一如所料係廣州話，但原來英語同普通話嘅比例一樣係2.1%，不過由於2015年同2018年同類調查無問同一問題，所以睇唔到升跌。至於自評英語或普通話口語能力「不足夠或完全不足夠應付日常生活」嘅人，分別有30.7%及25.3%，不過因為工作需要而認為需學習或進修英語、普通話或廣州話等語言嘅就業人士就只有20.5%，少過2018年調查嘅25.4%。

英普能力 分別31%25%自評不足

有關調查喺2021年9月至12月進行，統計全港544萬個6至65歲人士嘅語言使用情况。其中，最多人喺家中最常講廣州話，佔92.3%；而喺家中最常講英語或普通話嘅就各佔2.1％。呢項調查亦刊登受訪者自評各語言口語能力嘅結果，以英語為例，43.6%自評能力足夠應付日常生活，30.7%自評唔足夠；至於普通話，就有41.4%自評能力足夠應付日常生活，25.3%自評唔足夠。

工作需要學語言佔比6年跌半

因為工作需要而認為需學習或進修上述語言嘅就業人士佔比就持續下跌。比對過往調查，有關佔比由2015年嘅40.1%，跌至2021年嘅20.5%（見表）。受訪者認為最需要嘅學習或進修嘅語言，仍以英文為首，佔70.9%，不過佔比就略低於2015年同2018年嘅調查；反而普通話就呈升勢，升超過9個百分點至26%。

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