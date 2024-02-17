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港聞

港聞二

借玩貓強姦案 事主稱無報警因不信警方

【明報專訊】一名男子兩年前在Telegram結識18歲女子，其後以玩貓為由相約女方到家中，涉將她推到牀上強姦，案件昨於高院續審。事主X供稱，離開男子住所後沒有報警，而是致電緊急救護熱線求助，「因為嗰陣唔係好信任佢哋（警方）」。法官問X為何不信任警方，X說：「唔好意思，唔識答。」

事主X昨繼續作供，接受辯方盤問。X稱於2022年和被告陳俊君（現33歲）加入與香港專業教育學院（IVE）課程有關的群組，開始邀約見面。根據私訊截圖，被告曾向X發送小貓照片，X稱讚「得意」，被告遂邀請X到寓所玩貓。

控：因談過「元朗狗屋」？

事主：有關係，唔係好知

此外，被告曾約X打邊爐，X回覆「我要返屋企，係狗屋好攰」。被問到「狗屋」是指養狗的地方，抑或有其他意思，X回答不記得。

針對強姦事件，X稱當日前往被告的住所單位玩貓，被告聲稱小貓走入房間，叫她入房找回小貓。X說其後被告伸手擁抱她，並將她拉到牀邊摸身體和親吻，她將雙手擺在胸前示意拒絕。

辯：你先吻 事主：想像力高

辯方盤問時稱被告從無主動碰X，實情是雙方擁抱後，X主動吻被告的額頭，被告才吻X；X否認辯方說法，稱「你想像力高到可以寫小說」。

X在盤問下稱，當晚離開單位後沒有報警求助，而是致電二字頭的緊急救護熱線，因為她不信任警方。在控方覆問階段，控方稱事發於社會動盪的日子，X不信任警方，是否與她在Telegram談及「元朗狗屋好多狼狗」有關係；X遲疑片刻，說「有關係……唔係好知」。特委法官許紹鼎問X為何不信任警方，X說「唔好意思，唔識答」。聆訊下周一（19日）續。

【案件編號：HCCC 118/23】

相關字詞﹕高等法院 強姦罪

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