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港聞二

多年單位數水平 去年24宗 耐藥淋病雙球菌感染趨增

【明報專訊】衛生署去年錄得耐藥性「淋病雙球菌」感染個案顯著增加，由2018至2022年每年介乎0至7宗，升至去年24宗。衛生防護中心上月底去信全港醫生提醒該菌最新趨勢，並建議適當抗生素治療劑量。衛生署回覆本報時無回應去年個案急增原因，有皮膚及性病科專科醫生指出，淋病非法定須呈報傳染病，衛生署數據未必反映實况。有感染及傳染病科專科醫生說，處方抗生素劑量不足可致治療失效，提醒業界跟足衛生署建議。

衛署函全港醫生 倡抗生素劑量

淋病雙球菌可引致淋病，由性接觸傳播。衛生防護中心上月底去信全港醫生，指去年衛生署社會衛生科診所求診個案中，對「頭孢曲松抗生素（Ceftriaxone）」感受性下降的淋病雙球菌感染增加，錄得24宗，其中15宗為本地感染，大部分無流行病學關連；全部個案獲處方1000毫克頭孢曲松抗生素，無出現治療失效，提醒醫生採用署方建議的抗生素和劑量。

信件稱，經檢查發現男感染者最常見病徵為尿道出現黏液膿性分泌物，尿道口有紅斑；女感染者較常無病徵，或子宮頸出現黏液膿性分泌物，子宮頸內膜亦出現充血和接觸性出血。

專科醫生：衛署數字不反映全貌

衛生署回覆數據顯示，署方於2018至2022年間錄得相關感染宗數沒有明顯升勢，去年錄得24宗，今年1月有兩宗。該署引述世界衛生組織稱，抗生素耐藥性於過去80年持續擴大，影響不少抗生素療效，而近年許多國家和地區持續發現淋病病人對該款抗生素感受性下降，故使用適當治療劑量極為重要。

皮膚及性病科專科醫生陳厚毅說，大部分淋病患者以抗生素治療，一般能治癒，但近年愈來愈多淋病出現抗藥性，即對傳統抗生素感受性下降，原因包括濫用或無用抗生素，例如病人服用不足份量或無完成整個療程，增加治療困難。

感染及傳染病醫學會副會長林緯遜稱，頭孢曲松抗生素很常用，可靜脈或肌肉注射，效用顯著且安全，故在醫院應用非常廣泛，包括治療一般肺炎和尿道、腹腔甚至中樞神經系統感染，或致細菌耐藥性增加。他稱海外某些地區指引建議處方較低劑量的250或500毫克頭孢曲松抗生素治療淋病，增加治療失效機會，亦致細菌抗藥。

至於相關個案飈升原因，林緯遜認為新冠疫情後各類性接觸傳染疾病增加，相信與社交活動復常有關，須留意個案會否持續上升，或只是短暫飈升。陳厚毅說淋病非法定須呈報傳染病，故衛生署數據非反映全貌，呼籲市民做足預防措施。

相關字詞﹕耐藥性 醫生 淋病 淋病雙球菌 衛生署

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