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港聞

港聞二

女煙民20年沒減 衛署：或研禁添味煙草

【明報專訊】政府目標2025年將本港吸煙率降低至7.8%。衛生署長林文健接受傳媒訪問提到，上年度提高煙稅後控煙成效立竿見影，但同時關注女性吸煙率20年來沒下跌，維持在3%至4%，提到添加味道的煙草產品對女性特別有吸引力，未來會考慮是否透過立法禁止銷售有關添味煙草產品。

林文健接受《大公報》訪問稱，增加煙草稅是國際公認最有效控煙措施，煙草產品價格上升為減少吸煙及戒煙提供誘因，上年度提高煙稅後，控煙成效立竿見影。過去一年，透過衛生署資助戒煙的煙民達6663人，比2022年增加17%。

不過，林文健稱女性吸煙率維持3%至4%，20年來沒下跌，而添加味道的煙草產品對女性特別有吸引力，未來會考慮透過立法禁止銷售。他引述衛生署早前調查稱，女性吸食「薄荷味」及「薄荷及水果味」的傳統煙比率較高，分別為68.3%及5.1%。

團體憂煙民投黑市 關注替代品

長遠煙草政策關注組召集人盧啟律支持政府控煙，但強調需用對方法。他關注禁售添味煙草產品同時，會否提供替代品，以免吸食添味煙草產品煙民轉為買私煙或「老鼠煙」，「一定有好多人會轉去黑市市場，幫唔到控煙，益晒不法商人」。

另外，林文健提到數碼化中藥標本館將於下月開放，首階段涵蓋220種香港常用中藥材，原藥材和原植物標本高清圖片，提供中藥鑑別、使用和研究等數據，並設有中藥知識專題介紹和虛擬導賞。

相關字詞﹕吸煙 吸煙率 林文健 衞生署

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